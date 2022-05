HSBC Holdings Plc se distanció del jefe de inversión responsable de su unidad de gestión de activos después de que el ejecutivo criticara a la industria financiera por preocuparse demasiado por el medio ambiente.

“El cambio climático no es un riesgo financiero del que debamos preocuparnos”, dijo el jueves Stuart Kirk en una presentación de 15 minutos en una conferencia del Financial Times. “Siempre hay algún loco que me habla sobre el fin del mundo”.

Kirk, el responsable de integrar los riesgos ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) a todas las clases de activos en HSBC Asset Management, también apuntó al exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y otros responsables de política por hablar sobre los riesgos del cambio climático.

Kirk, que no respondió a un mensaje de LinkedIn en busca de comentarios, dijo que los bancos estaban descuidando problemas más apremiantes por considerar los riesgos climáticos.

“Trabajo en un banco que está siendo atacado desde diferentes frentes, las criptomonedas, los reguladores en EE.UU. tratando de detenernos, tenemos el problema de China, la crisis de vivienda que se avecina, las tasas de interés en aumento, la inflación, y me dicen que dedique una y otra vez a mirar algo que sucederá dentro de 20 o 30 años”, dijo. “La proporcionalidad está completamente fuera de control”.

La humanidad debería estar enfocada en adaptarse a un entorno cambiante, dijo Kirk, señalando el ejemplo de Miami: “A quién le importa si Miami está a seis metros bajo el agua dentro de 100 años, Ámsterdam lo ha estado durante mucho tiempo, y es un lugar realmente agradable. Lo enfrentaremos”.

Respuesta de HSBC

Nicolás Moreau, director ejecutivo de la unidad de gestión de activos de HSBC, emitió un comunicado desautorizando el discurso de Kirk. Los comentarios “no reflejan de ninguna manera los puntos de vista de HSBC Asset Management ni de HSBC Group”, señaló.

“HSBC considera el cambio climático como una de las emergencias más graves que enfrenta el planeta, y se compromete a apoyar a sus clientes en su transición hacia el cero neto y un futuro sostenible y, al igual que HSBC Asset Management, se compromete a lograr el cero neto para el 2050″.

La directora de Sostenibilidad del Grupo, Celine Herweijer, dijo que los comentarios de Kirk “no son, en absoluto, la opinión de la compañía”, hablando al margen de una cumbre ASG en Londres organizada por el Future Investment Initiative Institute de Arabia Saudita.

“Son los comentarios de un individuo y no se alínean con la empresa”, dijo a Bloomberg. “El cambio climático es un tema de primera plana para HSBC y la transición a cero emisiones netas es una de las principales prioridades. Tenemos muy claro ese compromiso, es un pilar central de la estrategia de HSBC. Estamos ante una emergencia climática. La acción debe ser rápida y urgente”.