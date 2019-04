Bank of America incrementará para el 2021 el salario mínimo a US$ 20 la hora El grupo bancario, que presentará sus resultados correspondientes al primer trimestre del 2019 el martes que viene, aumentó su beneficio neto un 54% en el 2018, hasta US$ 28,147 millones, con una facturación de US$ 91,247 millones.

(Foto: Reuters) (Foto: Reuters)