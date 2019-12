Los bancos de Norteamérica podrían ahorrar más de US$ 70,000 millones para 2025 mediante el uso de tecnología para automatizar trabajos o ayudar a empleados, según estima Accenture Plc.

Según el estudio, publicado el jueves, el sector más amplio de empresas de servicios financieros en la región podría ahorrar entre US$ 87,000 millones y US$ 140,000 millones a través de la automatización y la aumentación de más de la mitad de sus tareas. El ahorro de costes podría ser de hasta US$ 44,000 millones en seguros y US$ 25,000 millones en los mercados de capitales.

“Ciertamente, hay algunos trabajos que se automatizarán”, dijo Cathinka Wahlstrom, directora de práctica de servicios financieros de Accenture en América del Norte. Pero para los empleados que se queden, la tecnología puede ser una bendición, dijo. “Es una oportunidad en lugar de algo que temer. Bien hecho, será excelente tanto en ahorro de productividad como, en última instancia, en experiencia del cliente”.

Los bancos y otras firmas financieras están haciendo frente al rápido ritmo del cambio tecnológico, revisando operaciones e invirtiendo en ofertas digitales para los clientes. Esto significa eliminar algunas funciones laborales y volver a capacitar al personal.

“Algunos roles cambiarán drásticamente en los próximos años”, dijo Accenture. Se estima que más del 50% de las tareas realizadas por los agentes de crédito, asesores financieros, supervisores bancarios, empleados de crédito y cajeros podrían automatizarse y aumentarse para 2025.

En los mercados de capitales, más de la mitad del trabajo realizado por analistas financieros, agentes de ventas, empleados de corretaje y estadísticos podría automatizarse o aumentarse en el mismo período. Los ejecutivos de la industria financiera encuestados por Accenture dijeron que solo una cuarta parte de los empleados están listos para trabajar con tecnologías inteligentes.

En los mercados mayoristas, las divisas han hecho un amplio uso de la tecnología mientras que la renta fija ha quedado rezagada, dijo Wahlstrom. El análisis de cartera también se está volviendo más automatizado. Incluso en la banca privada, donde los clientes más ricos esperan un servicio personalizado de asesores humanos, las herramientas digitales están muy demandadas.

A medida que la tecnología permite a las empresas reducir costes y volverse más eficientes, las máquinas también pueden ayudar a la fuerza laboral humana a centrarse en trabajos de mayor valor, como la innovación, el desarrollo de relaciones y el servicio al cliente, dijo el consultor.

“El mercado de trabajo está muy ajustado, así que no es que haya una gran oferta “, dijo Wahlstrom. “Lo más rápido y fácil es que la mayoría de las empresas vuelvan a formar a sus empleados” para mejorar su trabajo mediante el uso de la tecnología, dijo.