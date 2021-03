Los bancos tradicionales y las “fintech” (empresas tecnofinancieras) deben operar en las mismas reglas al compartir actividad, aseveró la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

“Lo que defendemos es que tengamos las mismas reglas y que la regulación, pero también la supervisión, sea en base a lo que haces y no a quien eres”, reclamó Botín durante una conferencia de la Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La banquera incidió en que ambas formas societarias deberían estar “reguladas de manera similar”, ya que operan con pagos “de millones de clientes”.

“En la economía digital, lo que como sociedad debemos plantearnos es si tenemos el sistema fiscal, el sistema de competencia y el sistema de regulación que requiere la economía. Lo que hemos visto es que ya no hay barreras entre sectores, que es una empresa de pagos”, agregó.

Botín consideró que la banca puede “ayudar a que las personas se hagan más digitales”, pues por la pandemia de covid-19 durante 2020 el Santander hizo el 80% de sus transacciones en línea en países “tan distintos” como Argentina y Reino Unido, mientras en México el porcentaje estuvo en torno al 50%.

“Lo importante aquí es que entendamos cuál es la nueva demanda, y no solo de los jóvenes, pero hay mucha gente joven que quiere trabajar con la confianza que da un banco pero con la agilidad y el tipo de servicio que dan las ‘fintechs’”, consideró.

En la misma línea, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) entre el 2008 y 2013, Elizabeth Duke, aseguró que “las capacidades técnicas en el ámbito digital están más allá del entorno regulatorio” al menos en el caso de Estados Unidos.

“En el caso de las ‘fintech’ que no cuentan con el mismo apoyo de capital o de regulaciones, si existe un problema por ejemplo de que no haya fondos en un pago que se ha enviado desde un sistema no regulado o cualquier tecnología, eso va a generar que baje la confianza en todas las herramientas digitales de pago. Hay que fortalecer esos sistemas”, apuntó.