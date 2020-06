La pandemia del COVID-19 ha alterado dramáticamente el orden de las prioridades en las empresas. Cuando la expectativa a inicios de año era apuntar a tasas de crecimiento importantes, hoy muchas unidades luchan tan solo por no quebrar. En ese contexto, la transformación digital juega un rol clave durante la pandemia. Las empresas que iniciaron este proceso con anticipación han podido responder adecuadamente durante la emergencia. Sin embargo, las que no lo hicieron, hoy aceleran este proceso principalmente implementando el ecommerce, plataforma clave hoy en día para mantener la actividad económica.

Sin embargo, ¿qué sectores son los que más avanzan en la transformación digital durante la pandemia? ¿qué estrategias están aplicando? Gestión.pe conversó con Andrés Villa, especialista en Big Data y Soluciones Analíticas de SAS Perú, quien brindó algunos detalles de la situación de las empresas en el país. Villa sostiene que, en los últimos años, la transformación digital en el Perú ha sido entendida como la implementación de canales digitales, principalmente. Sin embargo, eso es solo la mitad de la agenda.

“La transformación digital dentro de cualquier empresa se puede medir dentro de la capacidad que ellos tengan de optimizar, transformar y modificar sus procesos, su cultura y su producto. Tres puntos que son vitales dentro de una visión consultiva hacia la transformación digital”, señala Villa.

En ese sentido, Villa sostiene que, si bien hay diversas empresas y sectores que están avanzando en la transformación digital, en el Perú son tres los que continúan en su implementación durante la pandemia. Villa asegura que estos sectores son la banca, telecomunicaciones y el sector retail.

“Los sectores banca, telecomunicaciones y retail son los que actualmente están tratando de implementar muchos más temas de transformación digital como temas de inteligencia artificial. Si bien son los principales de cara al consumo, también hay una gran cantidad de empresas que son medianas o grandes y están tratando de convertirse en un foco importante de ventas. Por ejemplo, donde comprabas camisas, juguetes, también puedes encontrar oferta de verdura, frutas o arroz”, indica el experto

Acciones tácticas, estratégicas y de largo plazo

En ese sentido, Villa sostiene que las empresas que están acelerando su transformación digital –en especial la banca, telcos y retailers- durante la pandemia están tomando tres tipos de medidas. Las acciones tácticas, las acciones estratégicas y las acciones a largo plazo, explica.

“Las acciones tácticas son las acciones inmediatas que tratan de realizar las empresas para poder cubrir de alguna manera necesidades inmediatas como, por ejemplo, la reactivación o activación de un canal de ecommerce. Muchas empresas están activando pues no tenían un canal de ecommerce o un proceso de distribución, facturación y pago, y de calidad del producto para el cliente. Es una acción táctica porque tiene que ser llevada en un tiempo muy corto y con muy poco espacio para equivocarse. De igual manera, los bancos están buscando mantener las ventas de productos financieros haciendo colocaciones de créditos totalmente online”, señala Villa.

Por su parte, las acciones estratégicas buscan solucionar los cambios dentro del comportamiento y el entorno. En ese sentido, el cambio más trascendental es la imposibilidad del contacto físico, lo cual reconfigura el escenario de las empresas, así como las preferencias del consumidor.

“Hoy el consumidor tiene mucho más miedo a salir y comprar en tiendas, ya no va a viajar probablemente este año. Tenemos que buscar recopilar data y entender que tenemos en el presente que está llegando. Otro punto importante es entender comportamientos vecinos, para entender que cosas no han funcionado y que cosas han funcionado para otros retail y otros comercios. Una acción puede ser desarrollar un nuevo producto para el nuevo consumidor. Entonces aparecen nuevos tipos de cuentas bancarias, nuevos retail que no existían en el ecommerce, como Polvos Azules o Gamarra, que es algo que uno no se imaginaba”, señala Andrés Villa, especialista en Big Data y Soluciones Analíticas de SAS Perú.

Finalmente, las estrategias a largo plazo, señala Villa, buscan planificar cómo se quiere que el consumidor vea la marca dentro de un periodo determinado de tiempo.

“Si al consumidor no lo has tratado bien, si no ha tenido la ayuda que necesita, sino le has cumplido con las fechas de entrega hoy, ese consumidor tendrá otra perspectiva de tu marca de aquí a uno o dos años”, indica.

Las empresas peruanas en el post COVID-19

Para Villa, en el escenario post COVID-19, las empresas serán más flexibles y estarán más abiertas a la innovación con el objetivo de asumir los nuevos cambios. En ese sentido, el vocero de SAS Perú considera que en el futuro cercano no será descabellado, por ejemplo, el análisis de los feed de videos de un supermercado a través de inteligencia artificial, entre otras estrategias.

“El consumidor peruano es muy particular por el nivel de digitalización que tiene. Hay muchas personas en Perú que podrían no tener una cuenta de correo, acceso a internet y una cuenta bancaria y eso dificulta poder darle a todos el 100% de digitalización que requieren, pero muchas empresas están tratando de que eso sea posible en el futuro, de democratizar el uso de las herramientas digitales. En el futuro vamos a tener muchos más proyectos de este tipo, de aprendizaje automatizado, de computer visión”, señala Villa.