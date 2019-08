Baidu Inc. ha quedado excluida de la lista de las cinco compañías de Internet de mayor capitalización bursátil de China, lo que pone de relieve los problemas a los que se enfrenta el gigante de las búsquedas online, desde una economía debilitada hasta una competencia cada vez más intensa.

NetEase Inc., la segunda mayor casa de juegos de China, ha superado a Baidu en valor de mercado después de anunciar beneficios trimestrales mejores a lo previsto la semana pasada. Las acciones de NetEase han ganado un 11% este año, mientras que Baidu ha caído un 40%. Esta última, que en el pasado se consideraba miembro del triunvirato de internet de China, junto con Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd., ha perdido US$ 66,000 millones en capitalización de mercado desde su máximo de mayo de 2018, el equivalente a un Morgan Stanley.

Baidu ha tenido dificultades para defenderse de la competencia de empresas como Tencent y ByteDance Inc. , que atraen a consumidores diestros en el manejo de teléfonos inteligentes y a anunciantes a sus populares aplicaciones de mini-vídeos y redes sociales.

La compañía disfrutaba de un casi monopolio en el sector de búsquedas por Internet en China después de que Google abandonase el mercado en 2010 debido a la censura del Gobierno. Esta semana, ByteDance ha introducido su propio motor de búsqueda independiente, lo que representa una seria amenaza para el Baidu de casi veinte años de edad. La compañía fue reemplazada previamente entre las tres mayores empresas por valor de mercado por el operador de comercio electrónico JD.com Inc. y el servicio de entrega de comidas Meituan.