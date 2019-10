El plan de sucesión garantiza una continuidad en la toma de decisiones en el manejo de las empresas, afirma Marco Antonio Zaldívar, director de Backus.

Explica que un plan de sucesión para las empresas corporativas probablemente es muy importante, pero para una empresa familiar el tener claro políticas de sucesión es vital.

“Si no se tiene políticas de sucesión en una empresa familiar, las decisiones ya no pueden ser tomadas como se tomaban anteriormente porque ya no existe las personas que la tomaban”, precisó.

En cuanto a la relación entre la cultura y el performance corporativo, precisó que la cultura es importante para alcanzar los objetivos empresariales.

“No todo puede estar escrito, no todo tiene que ser políticas, procedimientos o procesos porque las cosas cambian y tienen que tomarse decisiones del día a día a todo nivel de la empresa”, sostuvo.

Bajo este contexto, es preciso mencionar que sobre este y otros temas relacionados se analizará durante el CEO Innovation y la Asamblea PAD Alumni este viernes 18 y sábado 19 de octubre respectivamente, actividades organizadas por PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.