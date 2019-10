La aerolínea Avianca Holdings anunció el lunes que obtuvo luz verde para recibir US$ 200 millones de United Airlines Inc. y Kingsland Holdings Limited, al tiempo que podrá buscar otros US$ 175 millones de otros prestamistas para paliar su dificultades económicas.

Avianca logró el financiamiento de parte de sus dos socios controlantes, tras lograr intercambiar bonos por más de US$ 475 millones a mediados de septiembre dentro de la transformación de su estructura de capital.

Los recursos serán transferidos a Avianca aproximadamente el 15 de octubre.

"United y Kingsland, en forma conjunta, desembolsarán no menos de US$ 200 millones del préstamo convertible, y ellos junto con la compañía han acordado que uno o más terceros prestamistas podrán participar en el préstamo convertible con respecto a los US$ 50 millones restantes", precisó Avianca en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

"Adicionalmente, los prestamistas y la compañía han acordado los términos y condiciones bajo los cuales, la compañía espera recaudar US$ 125 millones adicionales de parte de los accionistas que ostentan acciones preferidas en la compañía", agregó Avianca.

United Airlines tomó el control de Avianca en mayo, luego de que Synergy Group Corp -del industrial Germán Efromovich- incumplió un acuerdo de cobertura por un préstamo de la aerolínea estadounidense por US$ 456 millones por el que había endosado sus acciones como garantía.