La aerolínea colombiana Avianca obtuvo compromisos financieros por US$ 1,600 millones para financiar su salida del Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos como parte de su reorganización, informó la compañía.

“Como resultado del apoyo continuo de sus acreedores, Avianca Holdings presentó una moción ante el Tribunal de Bancarrota en búsqueda de la aprobación de los términos de las cartas de compromiso de su financiación de salida de Capítulo 11 por US$ 1,600 millones”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Según Avianca, estos compromisos le permitirán refinanciar el préstamo tomado bajo la figura de deudor en posesión (DIP, en inglés), que permite a una empresa seguir en posesión de una propiedad sobre la cual un acreedor tiene una garantía, y convertirlo en financiación cuando la compañía salga del capítulo 11.

“Este paso representa un hito clave en el plan de reestructuración que la compañía presentará en los siguientes meses para emerger exitosamente del capítulo 11”, agregó la empresa.

Avianca Holdings se acogió en mayo del 2020 a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización debido al impacto negativo causado por la pandemia de COVID-19 en las aerolíneas.

En octubre del mismo año un tribunal de Nueva York dio luz verde a su plan de financiación de US$ 2,000 millones estructurado en dos tramos.

Sobre el compromiso de los US$ 1,600 millones asegurados, Avianca indicó que incluye a un grupo de financiadores y de los actuales acreedores DIP por US$ 1,050 millones en préstamos, denominados nuevo Tramo A-1, mientras que el segundo, denominado nuevo Tramo A-2, es por US$ 550 millones provenientes de otros financistas.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú.