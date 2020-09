Empresas







Avianca obtiene compromisos por US$ 2,000 millones para financiar su recuperación Avianca Holdings “ha obtenido compromisos por un monto levemente superior a US$ 2,000 millones” para la financiación, estructurada en dos tramos, que “incluye aproximadamente US$ 1,200 millones en recursos frescos”, señaló la empresa en un comunicado.