Los tres mayores fabricantes de automóviles de Detroit planean anunciar el jueves que aspiran a que entre el 40% y 50% de las ventas de vehículos nuevos para el 2030 sea de modelos eléctricos, a medida que piden miles de millones de dólares en asistencia del Gobierno estadounidense para cumplir con las agresivas metas, dijeron fuentes informadas sobre el asunto.

La Casa Blanca está planeando un evento sobre vehículos eléctricos y estándares de ahorro de combustible con el presidente Joe Biden y los jefes ejecutivos de General Motors Co, Ford Motor Co y de la matriz de Chrysler, Stellantis NV. Esta semana, la administración planea proponer revisiones a los requisitos de ahorro de combustible en los modelos hasta del año 2026.

Los tres fabricantes de automóviles se negaron a comentar el miércoles, al igual que la Casa Blanca. También se espera que algunas de las principales compañías extranjeras del sector apoyen el objetivo.

El Gobierno ha estado presionando a los fabricantes de automóviles para que respalden un compromiso voluntario de que al menos el 40% de las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para el 2030, mientras trabaja para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, informó Reuters la semana pasada.

Las compañías están gastando decenas de miles de millones de dólares para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, pese a que las ventas de ese sector en Estados Unidos, fuera de Tesla Inc., siguen siendo pequeñas.

Biden se ha resistido a los pedidos de muchos demócratas para establecer un objetivo vinculante para la adopción de vehículos eléctricos o seguir a California o algunos países en establecer el 2035 como fecha para eliminar gradualmente la venta de nuevos vehículos ligeros a gasolina.

Algunos grupos ambientalistas han estado pidiendo requisitos aplicables y reglas estrictas sobre emisiones de vehículos hacia el 2026.

El objetivo de los fabricantes de automóviles incluye vehículos eléctricos de batería completa, híbridos eléctricos cargables, que también tienen motores de gasolina, y modelos de celda de combustible de hidrógeno, dijeron las fuentes.

Las compañías dejarán en claro en una declaración conjunta que los agresivos objetivos dependen del apoyo adicional del Gobierno para los vehículos eléctricos y la industria de carga. Las fuentes dijeron que la redacción del comunicado aún podría cambiar antes del jueves.

Biden ha pedido US$ 174,000 millones en gasto público para impulsar los vehículos eléctricos, incluidos US$ 100,000 millones en incentivos para el consumidor. Un proyecto de ley de infraestructura bipartidista del Senado incluye US$ 7,500 millones para estaciones de carga de vehículos eléctricos, pero no dinero para nuevos incentivos para el consumidor.