La pandemia ayudó a que las empresas aceleraran su proceso de transformación digital, pero esto también puso en evidencia la escasez de profesionales para atender la demanda.

El fenómeno no ocurrió solo en Perú, otros países más adelantados en la industria como Estados Unidos tienen la misma problemática y ahora buscan fichar expertos de Latinoamérica.

La firma norteamericana Austin Software se dedica precisamente a ello, recluta a desarrolladores de software en la región para que se sumen de forma remota a los equipos de empresas de tecnología en Silicon Valley.

Frank Licea, cofundador y CTO de Austin Software, anuncia el arribo de la compañía a Perú y traza como meta reclutar a 40 expertos para el cierre de año.

Una de las ventajas, dice, es la sólida tecnología financiera del país. “Además, la zona horaria conecta con la de Estados Unidos y esto es muy relevante porque las decisiones se toman durante el día”, apunta.

Recalca que ambas culturas tienen coincidencias. “Puede no parecer importante que juguemos los mismos videojuegos o veamos las mismas películas, pero al momento de relacionarse esto cobra relevancia”, sostiene Frank Licea.

Perfil atractivo

Frank Licea explica que por el ritmo acelerado con el que crecen las compañías de tecnología, “es natural que requieran más personal”.

Para conseguir un puesto como desarrollador en Silicon Valley, dice, es imprescindible un buen nivel de inglés.

Además, apuestan por talento senior. “Son compañías que escalan muy rápido y no tienen tiempo para guiar a un profesional. Se busca que todos sean medianamente autónomos”, señala Frank Licea.

¿Cuáles son los retos de fichar estos talentos? Normalmente los desarrolladores se sienten cómodos donde trabajan porque son muy apreciados, entonces no siempre están dispuestos a arriesgar.

El salario promedio anual de un experto en tecnología (peruano) en Silicon Valley es de entre US$ 50,000 y US$ 80,000 al año. “Mientras haya talento, las compañías están dispuestas a pagar sueldos de hasta US$ 150,000 al año, pero considerando el descuento por los impuestos del país”, afirma Licea.

Con la finalidad de captar a los mejores profesionales del sector, Austin Software realizará alianzas con universidades.

