Aumento mensual de Amazon Prime generará US$ 300 millones al año

Amazon.com generará US$ 300 millones adicionales al año al aumentar el costo mensual de la membresía Prime en US$2, según Cowen & Co.



El minorista por Internet anunció el viernes que aumentaría el precio de Prime a US$ 12.99 para los clientes que realizan pagos mensuales, lo que asciende a US$ 156 por año.



La membresía Prime sigue siendo US$ 99 para aquellos que hacen un pago anual, lo que hace más atractivo el descuento para aquellos que hacen un compromiso a más largo plazo.

Cowen estima que 30% de los 60 millones de suscriptores Prime de Amazon en Estados Unidos pagan mensualmente, según sus encuestas a compradores de Amazon.



Amazon agregó el servicio Prime mensual hace unos dos años como una forma de servir a los compradores en vacaciones o aquellos que no podían pagar la tarifa de US$ 99 de una sola vez.



Cowen estimó los US$ 300 millones basado en su análisis de los clientes mensuales, incluidos los estudiantes y los usuarios de bajos ingresos que pagan una tarifa más baja.

La membresía Prime les da a los consumidores un envío gratis de dos días, así como entregas en el mismo día y acceso a los servicios de medios de Amazon, incluyendo Prime Video y transmisión de música.



La combinación de estos beneficios ayuda a convertir a los compradores ocasionales de Amazon en devotos de la plataforma de comercio electrónico.