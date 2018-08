Aumenta inquietud sobre gobernanza y manejo de redes sociales de Tesla tras anuncio de Musk "Twitter no está diseñado para proporcionar una divulgación completa y justa. Eso no significa que no puedas, pero en 20 o 30 caracteres no estoy seguro de que estés recibiendo la información completa", dijo Zachary Fallon, un exabogado de la SEC.

FOTO 9 | Elon Musk. A la cabeza de Tesla y SpaceX, Musk es uno los mayores revolucionarios del mercado. Hace poco lanzó uno de sus autos al espacio, y el extravagante empresario parece que no se detendrá. (Foto: AFP) (Foto: AFP)