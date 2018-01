Auge del litio genera inversión de Toyota de US$ 232 millones

Bloomberg. La unidad comercializadora de Toyota Group adquirirá una participación en una minera australiana de litio en lo que constituye el más reciente paso de una empresa automotriz asiática para asegurarse metales para baterías en tanto el sector acelera el desarrollo de vehículos eléctricos.



Toyota Tsusho Corp. tendrá una participación de 15% en Orocobre, dijo el martes en una declaración la compañía con sede en Tokio.



La unidad invertirá 292 millones de dólares australianos (US$ 232 millones) ante todo en la expansión de Olaroz, de Orocobre, que aumentará su capacidad a más del doble, a 42,500 toneladas anuales.



Toyota Tsusho se suma a BYD Co. y a Great Wall Motor Co. en el intento de asegurarse el suministro de recursos como litio y cobalto para las baterías de los autos eléctricos en tanto los costos crecen con la demanda de la tecnología verde.



Australia es el mayor proveedor mundial de litio, y la emergencia de los metales de baterías alienta esperanzas de un nuevo auge de la minería en el país, más conocido por su abundancia en mineral de hierro que alimenta la industria siderúrgica de China.



BYD dijo en marzo que planeaba invertir 500 millones de yuanes (US$ 78 millones) asociándose con una empresa minera local en la provincia china de Qinghai a los efectos de explorar en busca de litio.



Great Wall Motor acordó en septiembre invertir en Pilbara Minerals, propietaria del proyecto Pilgangoora de litio y tantalio en la zona oeste de Australia.



Toyota Tsusho es la rama comercializadora de Toyota Group, que comprende a Toyota Motor. Orocobre ha subido 62% en los últimos 12 meses y su valor de mercado supera ahora los 1,500 millones de dólares australianos.



“En el marco de la inversión, Toyota Tsusho asegurará un suministro estable y a largo plazo de litio para responder a la creciente demanda del mercado”, dijo la compañía japonesa, la cual estima que la expansión de Olaroz se abordará en el segundo trimestre del año próximo.



Orocobre y Toyota Tsusho también completan los planes de desarrollo conjunto de una planta de hidróxido de litio de 10,000 toneladas anuales en la prefectura de Fukushima, Japón, cuya decisión final de inversión se estima se tomará a mediados de 2018.



Cifras del martes de las compañías productoras australianas mostraron que la producción sigue creciendo con rapidez. Orocobre informó que la producción de carbonato de litio aumentó 84% en los tres meses hasta diciembre, contribuyendo a que la compañía obtuviera ingresos récord de US$ 40 millones.



En otra declaración, su par australiano Galaxy Resources dio a conocer un aumento de la producción trimestral de 11% respecto de igual período del año anterior.



El gobierno australiano dijo el año pasado que el litio y el cobalto están ingresando “en un segundo auge de productos primarios con aumento de la demanda, incremento de los precios y creciente inversión”.



En lo que respecta al litio, las compañías de Australia apuntan a producir en breve concentrado para su venta a compañías chinas, añadió.