Por Tae Kim

A veces, un pequeño David con un mejor producto puede derrotar a los Goliat tecnológicos. Eso es sin duda lo que ha ocurrido este año con la startup Zoom Video Communications Inc.

El lunes por la noche, la compañía de videoconferencias dio a conocer sólidos resultados de ventas para su trimestre fiscal finalizado en julio que superaron sin problema las estimaciones de Wall Street.

Zoom informó ingresos para el segundo trimestre de US$ 663.5 millones, un alza de 355% frente al mismo período del año anterior, lo que se compara con el consenso de Bloomberg de US$ 500 millones.

Además, proyectó para el actual trimestre un rango de ventas de entre US$ 685 millones y US$ 690 millones, superior a la estimación promedio de los analistas de US$ 493 millones. Las acciones de Zoom han subido más de cuatro veces en lo que va del año.

Zoom recibió un gran impulso este año cuando la pandemia de COVID-19 obligó a los Gobiernos a implementar medidas de confinamiento, lo que a su vez atrajo a clientes desde empresas hasta escuelas y otras organizaciones, que se registraron en su servicio de videoconferencias, que demostró ser confiable y fácil de usar, como una manera de mantenerse conectados y productivos.

Incluso a medida que las restricciones se han flexibilizado, esa tendencia a quedarse en casa se ha mantenido y podría arraigarse más en la vida profesional y otros ámbitos.

Muchas compañías planean adoptar permanentemente el nuevo paradigma. Por ejemplo, Pinterest Inc. informó hace dos semanas que pagará US$ 89.5 millones para cancelar un contrato de arrendamiento de oficinas que firmó en el 2019.

El director financiero, Todd Morgenfeld, dijo que la compañía está “reevaluando” su estrategia para la fuerza laboral de la compañía y avanzará hacia un modelo más distribuido en el mundo posterior al COVID-19. Si más compañías hacen lo mismo, eso obviamente beneficiará a líderes de software en la nube que trabajan a distancia, como Zoom.

Y hay otras señales que muestran la importancia del servicio de Zoom. El mes pasado, la empresa anunció que tanto Facebook Inc. como Google, de Alphabet Inc., agregarán Zoom a sus respectivos dispositivos de hardware: Portal de Facebook y Google Nest Hub Max.

Estos gigantes tecnológicos tienen sus propias ofertas de servicios de videoconferencia, y aun así se sintieron obligados a agregar Zoom a sus productos, una señal del fuerte posicionamiento de la compañía en el mercado.

Las acciones de Zoom se han disparado este año. Su impresionante desempeño y perspectivas de crecimiento muestran que la compañía podría valer esa alza. Según todos los indicadores, el auge de Zoom tiene mucho más por delante.