Atenta a China, BHP busca elevar producción de mineral de hierro

BHP Billiton Ltd., la tercera exportadora de mineral de hierro más grande del mundo, se fijó como meta elevar hasta 3% la producción en el año fiscal del 2019 tras informar un récord de producción anual en Australia, el cual está satisfaciendo una demanda sólida de las plantas siderúrgicas de China.

La empresa apuntará a una producción anual de entre 273 millones y 283 millones de toneladas en tanto los principales operadores de la industria siguen elevando la producción porque China fabricó un volumen récord de acero en el primer semestre.

Vale SA y Rio Tinto Group, las dos principales exportadoras, informaron esta semana un crecimiento del suministro que las encamina a cumplir sus directrices anuales.

La producción total en el año fiscal del 2018 superó las estimativas de los analistas al aumentar 3%, a 275 millones de toneladas, afirmó BHP, con sede en Melbourne, este miércoles en un comunicado. A partir de mediados del 2019, la empresa espera tener la capacidad para exportar cerca de 290 millones de toneladas, según documentos.

Estabilizado

Probablemente los precios del mineral de hierro se estabilicen en una franja estrecha de US$ 60 a US$ 70 por tonelada en tanto operaciones más pequeñas y costosas abandonan el mercado, dijeron analistas de Citigroup Inc. en un informe recibido el lunes.

El mineral de hierro de referencia promedió US$ 68.71 por tonelada este año hasta el cierre del martes, según datos de Mysteel.com.

Pese a que los principales productores sumarán unos 39 millones de toneladas a su oferta este año, cerca de 37 millones de toneladas abandonarán el mercado de exportación por vía marítima a causa del cierre de minas e interrupciones, afirmó Rio el mes pasado en una presentación.

Si bien el Gobierno australiano proyecta que las importaciones de China, la principal consumidora, tocarán un pico este año, la campaña ecológica del país está apoyando a los productores de materias primas de mayor calidad —y menos contaminantes—, entre ellos BHP.

Otras unidades

Los trabajos para vender la unidad de shale de BHP, que según proyecciones atraerá más de US$ 10,000 millones, avanzan de acuerdo a lo planeado, afirmó la empresa. BP Plc surgió como candidata favorita a comprar las operaciones de petróleo y gas onshore en Estados Unidos, dijo este mes una persona al tanto del tema. BHP planea “anunciar una o más transacciones en los próximos meses” y terminar la venta a fines de 2018.

La producción anual de cobre aumentó casi un tercio, estimulada por un fuerte crecimiento de la extracción en la mina chilena de Escondida, donde se están llevando a cabo negociaciones salariales entre BHP y un sindicato con el objetivo de evitar que se repita la huelga del 2017.

Se proyecta que la producción anual de cobre en Escondida baje hasta 8% en el año fiscal del 2019, lo que provocaría una caída de la producción total de la división de hasta 4%, afirmó BHP.

BHP espera registrar gastos por US$ 440 millones en el segundo semestre debido al colapso fatal de la represa de una mina de Samarco ocurrido en Brasil en el 2015, lo cual llevará el total anual a US$ 650 millones.