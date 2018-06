AT&T Inc, el segundo operador de telefonía inalámbrica de Estados Unidos, cerró el pacto de US$ 85,000 millones para adquirir a la compañía de medios Time Warner Inc después de que alcanzó un acuerdo con los reguladores antimonopolios del país.

El presidente Donald Trump se oponía al trato, anunciado inicialmente en octubre del 2016. AT&T fue demandada por el Departamento de Justicia, pero obtuvo la aprobación de un juez para proceder con la operación el martes después de un juicio de seis semanas.

El Departamento de Justicia aún tiene 60 días para apelar a la decisión del juez de distrito Richard Leon.

AT&T accedió a gestionar temporalmente las cadenas Turner de Time Warmer, incluidas la fijación de precios y la administración del personal, como parte del acuerdo aprobado por el juez Leon en la tarde del jueves.

Las condiciones a las que accedió AT&T permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero del 2019, cuando concluya el caso o su apelación.

El juez de la corte del Distrito de Columbia decidió el martes que el acuerdo para unir los negocios inalámbrico y satelital de AT&T con las películas y programas de televisión de Time Warner era legal bajo la ley antimonopolios. El Departamento de Justicia había argumentado que el trato dañaría a los consumidores.

El presidente Trump, quien ha criticado frecuentemente la cobertura de la cadena CNN de Time Warner, condenó el acuerdo cuando fue anunciado en octubre del 2016.

El hecho de que Turner, que incluye a CNN, sea administrado de manera separada a DirecTV hace innecesario un aplazamiento, dijo Seth Bloom, un exfuncionario de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia que actualmente tiene un estudio legal privado.

El fallo sobre AT&T iniciaría una ola de fusiones en el sector de medios, que ha sido sacudido por el surgimiento de empresas como Netflix Inc y Google de Alphabet Inc .

La próxima fusión sería la oferta de US$ 65,000 millones que Comcast Corp presentó el miércoles por los activos del negocio de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc.