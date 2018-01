La adquisición de MiFarma, BTL y Fasa por parte de InRetail, también propietaria de InkaFarma, ha desatado una lluvia de críticas.

De pronto el grupo Intercorp es propietaria del 83% del mercado de farmacias y para la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), esto es más que preocupante.

"Al dominar una empresa el 83% del mercado, puede fijar los precios arbitrariamente y subirlos cuando les parezca mejor", señaló a Canal N Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.

Recordó que hace menos de dos años, cinco empresas fueron sancionadas con S/ 8 millones por coludirse para concertar los precios de 33 medicamentos. InkaFarma era una de ellas.

"Antes se concertaban precios, ahora no hay necesidad de concertar porque se han concentrado estas empresas en una sola", observó.

Algunos aseguran que al ser el mayor comprador de medicamentos, estas farmacias podrán ofrecer precios más bajos. Cáceres no opina igual.

"No conozco ningún caso en que una empresa tenga el monopolio y haya invertido en beneficio de los consumidores. ¿Quién puede confiar en una empresa que ya concertó precios con otras para elevarlos?", objetó.

El experto auguró un mal futuro para las boticas de barrio. Estas no sobrevivirían el embate del grupo empresarial.



También cuestionó la capacidad de Intercorp para negociar con los laboratorios. "Supongamos que dice 'quiero que fabriques menos medicamentos genéricos, sino no te compro'".

Aquí entraría a tallar el Ministerio de Salud (Minsa). Para Cáceres, el ministerio debe ser el garante de la distribución y venta de medicamentos genéricos.



"Si bien el Estado no puede hacer negocio, la excepción es cuando se trate de razones de interés público. No me imagino una razón más pública que la escasez de medicamentos", anotó.