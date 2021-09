A pocos meses de acabar el año y a puertas de iniciar la campaña navideña el emporio comercial de Gamarra aún sigue muy golpeado por la pandemia y a pesar de verse una ligera mejora en las ventas comparación del 2020, esta no es suficiente.

“Si se comparan las cifras actuales a las de épocas pre pandémicas, las ventas promedio y capacidad de producción de Gamarra están a un 30% o 35%, es muy bajo”, señala la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

Proyecciones

Respecto a la reactivación económica, se había proyectado que a julio podrían reanudarse las actividades al 50%, pero esto no ha sido posible.

No obstante, se proyecta que para la campaña navideña si se reactiven más negocios. “Nosotros esperamos a diciembre superar el 70% u 80% de empresas que han reiniciado sus actividades y que nuestras ventas se superen en esos mismos porcentajes”, manifiesta Saldaña.

Los empresarios de Gamarra ya están preparando todas sus colecciones de primavera verano, las cuales deben estar disponible las primeras semanas de octubre o incluso, las últimas semanas de septiembre.

Condiciones

Para la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, las proyecciones a fin de año dependen mucho de como cambien las cosas en el panorama económico y político del país.

“Hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que Gamarra logre reactivar más negocios. Ahorita con el ruido político, la inestabilidad económica y la subida del dólar, que genera mayor costo de producción, es un poco difícil avanzar en la reactivación económica, sino más viene estamos enfocándonos en que los que ya están trabajando no tengan que cerrar”, apunta Susana Saldaña.

Adicional a ello, hay que destacar que más del 50% de los locales del emporio comercial siguen cerrados, entonces la cantidad de empresas que reinicien actividades no es igual a la cantidad de locales. Por ejemplo, una empresa que antes tenía 3 o 4 tiendas, ahora solo tiene una. Esto debido a los protocolos impuestos por el gobierno.

Aforo y financiamiento

El avance del ritmo de vacunación es crucial, sobre todo en las personas jóvenes, porque en Gamarra la mayoría de trabajadores no supera los 40 o 45 años.

“Y como resultado de ello deberían autorizarse mayores aforos, ahorita seguimos con el 40%. Nuestra propuesta es que se eleve al menos al 60%, sobre todo porque esto va a ayudar a que la zona productiva que sigue con los aforos comerciales pueda reiniciar las actividades, sobre todo los talleres de confección”.

Por otro lado, Saldaña hace énfasis en una falta de incentivos por parte del gobierno en materia de créditos y fondos de financiamiento para las micro y pequeñas empresas.

“Conversamos con el ministro de economía actual, con el ministro de producción, incluso, con el presidente Castillo, pero aún no hay luces claras de ello. Eso nos preocupa mucho, porque viene la campaña de fin de año y este es el momento porque ya nosotros cerramos la campaña de invierno, liquidamos todo y empezamos a producir”.

“Si tuviéramos acceso a esos créditos, miles de empresas que trabajan en Gamarra podrían volver a comenzar y llegar a diciembre superando las barreras que no hemos podido llegar hasta ahora”, agrega.

Confección de uniformes

Otro de los sectores que está más golpeado es el de la confección de uniformes escolares. “Nosotros tenemos rubros especializados de empresas que durante 20 o 30 años se han dedicado a hacer tipos de prendas específicas y son los mejores en ello”.

Sin embargo, al no haber clases presenciales no se venden uniformes, no hay a quien abastecer ropa de educación física y tampoco hay olimpiadas, entonces no se hacen ropas deportivas.

Este sector es el que más ha sufrido la reanudación de actividades, tato así que muchos han tenido que cambiar de rubro.

Cabe mencionar que es el segundo año que la campaña escolar de Gamarra se ve por perdida debido a la pandemia.