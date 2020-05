La televisión a la carta o “streaming” se ha convertido en uno de los negocios más explotados de los últimos años, aunque ninguna oferta ha hecho temblar el reinado de Netflix hasta la llegada de HBO Max, la apuesta más completa para destronar al gigante.

Si bien el nombre resulta familiar, la plataforma de WarnerMedia solo toma la marca de la cadena responsable de “Game of Thrones” -HBO- para titular un catálogo que reúne todas las series de ese canal, más el universo de DC Cómics, los dibujos de Cartoon Network, ficciones míticas como “Friends” e informativos de la CNN.

El servicio, que se lanza este miércoles en Estados Unidos, es el enésimo intento de una compañía por hacerse un hueco en el nuevo mundo de las suscripciones por televisión.

Aunque en menos de un año la oferta se ha duplicado con las plataformas de Disney y Apple, está por ver si HBO Max -con un precio más elevado- destacará en un mercado que comienza a mostrar signos de saturación tras el desinflado estreno de Quibi.

Su fortaleza: un catálogo repleto de títulos populares

Aunque lo hace tarde, HBO Max llega con los deberes hechos.

A diferencia de la tecnológica Apple, que aún está construyendo su propia biblioteca, la nueva plataforma incluirá los títulos de dos firmas históricas: HBO y los estudios Warner Bros.

Desde hace 50 años, HBO tiene una de las reputaciones más prestigiosas de la televisión, con títulos como "The Wire", "The Sopranos", "Westworld", "True Detective", "Sex and the City" y, por supuesto, el fenómeno "Game of Thrones".

Todas estas producciones estarán reunidas en el paraguas de HBO Max.

Además en el apartado de películas habrá más de 18.000 títulos, desde éxitos recientes como "A Star Is Born" a clásicos de la talla de "Citizen Kane" y "2001: A Space Odyssey", junto a factorías tan respetadas como Studio Ghibi.

DC Cómics vs Marvel

Mientras que las series y películas harán la competencia a Netflix, HBO Max tratará de sumar a los aficionados a las sagas de acción y superhéroes, que hasta ahora estaban concentradas en Disney+ por Marvel y Star Wars.

La plataforma incluirá las cintas del universo DC Cómics: "Joker", "Wonder Woman", "Suicide Squad" y cada una de las películas de Batman y Superman estrenadas en los últimos 40 años.

Asimismo, se pondrá fin al culebrón de los fanáticos de "Justice League" con el estreno del montaje original del director Zack Snyder, anunciado a bombo y platillo para conquistar suscriptores.

La reunión de "Friends" y la compra de "The Big Bang Theory"

También se anunció a bombo y platillo la ansiada reunión de los protagonistas de "Friends", serie por la que HBO Max pagó más de US$ 400 millones para quitársela a Netflix, en un movimiento similar al que hizo para tener en exclusiva "The Big Bang Theory".

El coronavirus ha aplazado el rodaje del especial que reunirá a Jennifer Aniston con sus compañeros de reparto y que pretendía ser el principal reclamo para llamar la atención de un público saturado por la multitud de ofertas que compiten por dominar su tiempo de ocio... y sus bolsillos.

Su gran debilidad: llega tarde y es más caro

En sus cinco décadas de historia, la marca HBO se ha caracterizado por innovar: Apostó desde los años 1980 por estrenar en televisión películas que acababan de proyectarse en cines y fue pionera en producir series con estándares de calidad más próximos al cine que a la televisión.

Pero el lanzamiento de su gran baza en el "streaming" llega tarde.

WarnerMedia ha sido lenta en reunir todo su catálogo en un único producto, algo que Disney hizo meses atrás cuando hasta compañías tecnológicas como Apple y Amazon han abierto sus propios imperios el nuevo mundo de la televisión por internet.

Y para compensar su tardanza tampoco ha bajado el precio: Los US$ 15 que pide duplican el precio inicial de Disney+ - US$ 7 - y es superior al plan más barato de Netflix – US$ 9 -, que ha conseguido una base fiel de usuarios dispuestos a pagar puntualmente su suscripción.

Tampoco ha conseguido implantar un estreno global, con fechas desconocidas para el mercado europeo y la promesa inexacta de funcionar "en el 2021" en Latinoamérica.

El descalabro de Quibi, una inversión multimillonaria que ha pasado desapercibida, da malos presagios a este nuevo producto que, solo por contenidos, podría ser el indiscutible competidor de Netflix.