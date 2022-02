Tras la adquisición de la editorial digital de deportes por suscripción The Athletic por US$ 550 millones, el New York Times ha añadido otro activo a su creciente conjunto de productos digitales, aunque uno mucho más pequeño.

El lunes, The Times Company anunció la incorporación de Wordle a su cartera de juegos. El popular juego de rompecabezas de palabras, que aumentó su audiencia de decenas a millones de jugadores diarios en solo tres meses, fue adquirido por una cantidad no revelada de siete cifras.

“Si eres como yo, probablemente te despiertas todas las mañanas pensando en Wordle y saboreando esos preciosos momentos de descubrimiento, sorpresa y logro”, dijo Jonathan Knight , gerente general de The New York Times Games, en el anuncio del acuerdo.

“No podríamos estar más emocionados de convertirnos en el nuevo hogar y los orgullosos administradores de este juego mágico, y nos sentimos honrados de ayudar a llevar la preciada creación de Josh Wardle a más solucionadores en los próximos meses”, agregó.

El juego gratuito seguirá siendo gratuito después de mudarse al New York Times, lo que probablemente fue un requisito clave para que el creador del juego aceptara el trato.

“Durante mucho tiempo he admirado el enfoque de The Times sobre la calidad de sus juegos y el respeto con el que tratan a sus jugadores. Sus valores están alineados con los míos en estos asuntos y estoy encantado de que sean los administradores del juego en el futuro”, dijo Wardle.

Si bien un Wordle gratuito probablemente no moverá la aguja en términos de suscriptores, la adición de The Athletic con más de un millón de suscriptores ciertamente lo hará.

Como muestra el siguiente gráfico, los productos digitales del Times han acumulado más de 7.5 millones de suscriptores desde que la empresa introdujo un ‘paywall’ (muro de pago) en el 2011.

Las suscripciones a noticias digitales, con paquetes que incluyen todos los productos digitales, representaron 5.7 millones de ese total, mientras que las suscripciones independientes a los productos Games, Cooking, Audio y Wirecutter de Times agregaron otros 1.9 millones de suscriptores.