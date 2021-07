Aon Plc y Willis Towers Watson Plc cancelaron una fusión de US$ 30,000 millones que habría creado la aseguradora más grande del mundo, al argumentar que las objeciones de los reguladores estadounidenses crearon un retraso y una incertidumbre inaceptables.

La decisión es vista como una victoria anticipada del Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden, que presentó una demanda el mes pasado para bloquear la operación. Pero también está en desacuerdo con los reguladores europeos que aprobaron recientemente el acuerdo, con la condición de que las empresas vendan activos.

La combinación de Aon y Willis, que ocupan el segundo y tercer lugar en ingresos en el sector detrás de Marsh & McLennan Cos Inc, habría creado un nuevo líder con US$ 20,300 millones en ingresos anuales, en comparación con los US$ 17,200 millones de Marsh.

Aon pagará US$ 1,000 millones a Willis por el fracaso del acuerdo, cuyo impacto financiero no estaba claro de inmediato. Aon informará los resultados del segundo trimestre el viernes. Willis dijo el lunes que aumentará las recompras de acciones en US$ 1,000 millones.

“A pesar del trabajo regulatorio en todo el mundo, incluida la reciente aprobación de nuestra fusión por parte de la Comisión Europea, llegamos a un punto muerto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo el director ejecutivo de Aon, Greg Case, en un comunicado.

Aon se negó a hacer más comentarios y Willis no respondió de inmediato a una solicitud para referirse al tema.