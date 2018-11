Arte Express a un paso de cerrar la compra de 25 edificios en Cercado de Lima

Esta semana será clave para Arte Express , la empresa que tiene a su cargo la adquisición y recuperación de edificios y casonas en el Cercado de Lima, las mismas que pone en oferta de alquiler para oficinas, así como el desarrollo de espacios comerciales o de expresión artística.

Según su gerente general, Fernando Palazuelo espera cerrar dos importantes tipos de operaciones, la primera el cierre del financiamiento por US$ 400 millones, que le permitirá adquirir sus próximos proyectos, además de poner en marcha la recuperación y remodelación de los edificios en el Cercado de Lima.

La segunda, se trata de la compra adicional de 10 edificios , “esta semana estamos cerrando una nueva adquisición, se trata de siete edificios que pertenecen a una entidad financiera, y tres más a familias”, remarcó.

Comento que este proceso les ha demorado cerca de nueve años, y es que luego de diversas negociaciones ya tienen un acuerdo preliminar para el cierre de la compra, que espera que se realice esta semana.

Actualmente Arte Express tiene bajo su control 23 edificios en Lima , las mismas que son alquiladas como oficinas y espacios comerciales.

Más compras, otros 15 adicionales

​“Tras el cierre de esta semana, vamos a sumar otros 15 edificios más en Lima, cuyas conversaciones ya tenemos avanzadas”, mencionó.

De esta manera con la compra de 10 edificios y los 15 restantes, más los que ya tienen bajo su control sumarán una oferta de 38 edificios en el centro histórico de Lima.

FUTURO DEL EDIFICIO SANTA ELISA