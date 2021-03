Empresas







Ark Invest estima que precio de acciones de Tesla llegue a US$ 3,000 en el 2025 Popular entre los inversores minoristas, el fondo cotizado Ark Innovation posee acciones de Tesla por un valor cercano a los US$ 2,500 millones. Tesla representa alrededor del 10% del fondo Ark Innovation de US$ 24,000 millones, lo que la convierte en la mayor inversión del fondo.