Apuesta de Google a combatir a Amazon sufre retirada de Walmart

Sin hacer ruido, Walmart Inc. se ha retirado de una de las principales iniciativas de Google para competir con Amazon.com Inc. en el comercio electrónico.

Walmart retiró sus productos del servicio Shopping Actions de Google, informó el gigante de internet el jueves. El minorista hace poco se retiró también de Google Express, un servicio de entregas relacionado.

En marzo, Google presentó Shopping Actions, que permite a los consumidores comprar productos a los minoristas con más facilidad a través del buscador de la compañía, su asistente digital y la entrega Express. El servicio se lanzó con Walmart y Target Corp. como socios principales, alianza que mostró que los gigantes minoristas intentaban frenar la expansión de Amazon. Google cobra una comisión por las ventas de sus socios.

Perder a Walmart, el minorista más grande del mundo, es un golpe para Google. Walmart ha surgido como uno de los principales competidores de Amazon en comercio electrónico. La empresa de Bentonville, Arkansas, está realizando un importante esfuerzo para contratar talento tecnológico, ampliar su servicio de entregas y aprovechar su red de tiendas físicas para atraer nuevos clientes a internet.

Puede que fortalecer más capacidades propias de comercio electrónico haya reducido la necesidad de Walmart de asociarse tan estrechamente con Google. Por ejemplo, si el minorista gestiona sus propias entregas desde las tiendas, es menos probable que trabaje con Google Express.

" Walmart y Google siguen comprometidas con nuestra sociedad estratégica”, dijo un representante de Walmart en una declaración enviada por correo electrónico.

Una portavoz de Google se hizo eco de esa declaración pero declinó dar más detalles. “Estamos comprometidos con el éxito de los minoristas y nos asociamos a ellos de muchas maneras para ayudar a los usuarios a descubrir y adquirir millones de productos a través de distintas plataformas”, señaló la portavoz. “Walmart sigue siendo un socio estratégico en múltiples negocios incluido Google Ads”.

En octubre, Google de Alphabet Inc. dijo que Nike Inc., Best Buy Co. y Sephora se habían sumado a “centenares de otros comerciantes” en el programa Shopping Actions.

Tanto los representantes de Google como los de Walmart dijeron que el minorista continuará incorporando software que funciona con el asistente digital controlado por voz de Google.