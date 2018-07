Apuesta de Expedia por el alquiler vacacional por fin da frutos

La compra de HomeAway por parte de Expedia Group Inc. en 2015, que tenía como objetivo ayudarla a competir contra la nueva plataforma para alquiler de alojamientosAirbnb Inc. , por fin está empezando a dar frutos.

Después de años actualizando la tecnología obsoleta de la compañía, de introducir una tarifa de reserva para los huéspedes y de persuadir a anfitriones reacios a manejar las transacciones por internet, las ganancias de HomeAway se duplicaron en el segundo trimestre con respecto al mismo período del año anterior. El rendimiento de la unidad ayudó a impulsar las ganancias de Expedia , excluyendo algunos artículos extraordinarios, a US$ 1.38 la acción, dijo la compañía con sede en Bellevue, Washington, el jueves en un comunicado. Los analistas habían proyectado 89 centavos.

Expedia compró HomeAway por US$ 3,900 millones después de que Airbnb marcase el comienzo de una nueva era en el sector de los viajes al convencer a millones de propietarios de viviendas para que permitieran que extraños se alojasen en sus casas. HomeAway, y su filial VRBO, se centran principalmente en alquileres de vacaciones tradicionales, pero en Expedia la unidad se ha introducido en las áreas urbanas dominadas por Airbnb. Es parte de una batalla a tres bandas en el mercado de rápido crecimiento que también incluye a Booking Holdings Inc. HomeAway agregó alrededor de 100.000 nuevos alojamientos en el trimestre, y ahora tiene 1,7 millones en total.

Los ingresos aumentaron un 11 por ciento a US$2.880 millones en el trimestre, en consonancia con la estimación media de analistas, según datos compilados por Bloomberg. El número de noches reservadas a través de Expedia aumentó un 12 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, superando el 8 por ciento estimado por el analista de Susquehanna Financial, Shyam Patil. Las reservas brutas, la cantidad total de viajes reservados a través de los sitios web y aplicaciones de Expedia, fueron de US$ 25,900 millones, frente a los US$ 22,800 millones el año pasado.

Las acciones de Expedia han ganado un 5 por ciento en lo que va de año.