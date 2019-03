“Se aprobó la oferta de Quimpac Corp por US$ 53.5 millones como aporte de capital para GyM”

El 6 de noviembre pasado Graña y Montero realizó su Junta General de Accionistas a través de la cual se aprobó levantar capital por US$ 130 millones, bajo el mecanismo de colocación privada. Así, hasta fines del 2018 se ejerció el derecho de suscripción preferente de los accionistas, con lo cual se levantó US$ 42.6 millones, quedando pendiente US$ 87.4 millones. Así, en enero de este año la empresa buscó completar el monto, para cumplir con el mandato.

¿Cuál es el cierre que ha tenido la empresa para completar este proceso?

En este proceso Intercorp planteó que, en lugar de ser capital sean los bonos convertibles, por US$ 65 millones. Eso escapaba al mandato de la Junta de Accionistas del 6 de noviembre, y para completar el monto se tenía que buscar los US$ 22 millones para completar con inversionistas institucionales, en este proceso encontramos aQuimpac Corp., que en la noche de ayer (martes) hicieron una oferta firme por US$ 53.5 millones como aporte de capital y que se sometió al directorio hoy (ayer) y en la mañana se lo aprobó.

¿Qué pasará con el resto?

Como hemos buscado los US$ 22 millones hemos contactado a diversos inversionistas con los cuales esperamos, a más tardar el 10 de abril, se complete la suscripción de capital.

¿Quedó de lado la propuesta de bonos convertibles?

Hoy (ayer) era la junta que decidió rechazar los bonos convertibles. Ahora tenemos que levantar la diferencia para completar con el mandato de US$ 130 millones (es decir US$ 33.9 millones) hasta el 10 de abril.

¿Cómo queda la situación financiera de la empresa?

Con esto es otra compañía, financieramente más estable y preparada para retomar un proceso de crecimiento, para retomar en los clientes y retomar en los negocios.

Accionsitas

¿Mario Alvarado y José Graña adquirieron más acciones de la compañía?, ¿cómo queda la participación de la empresa?

Ellos no han suscrito, quizá lo interesante es como quedaría en teoría la composición de los accionistas el 10 de abril. (ver gráfico), en la que Fratelli Investment tiene alrededor del 10% y Quimpac Corp un porcentaje similar de 10%, mientras que las AFP no han ejercido el derecho preferente y tienen poco más del 20%.

¿Cuál será la prioridad de estos recursos obtenidos?

El aumento de capital tiene dos destinos, más o menos US$ 96 millones están destinados a cancelar las obligaciones de GyM de la deuda estructural del Gasoducto Sur Peruano, con eso se acaban todas las deudas estructurales; y el diferencial es capital social para la constructora, para poder restituirle sus facilidades de capital de trabajo y atender cierta presión de proveedores.

El otro proceso para obtener mayores recursos es la venta de los activos no estratégicos, ¿cómo quedará Adexus luego de que no se culminó la venta?

Adexus era la última de las empresas que se ha puesto a la venta, luego de un acuerdo firmado con Advent,y luego del proceso sus accionistas decidieron no seguir adelante. No por un problema en el due dilligence ni en el precio, como se dijo en el mercado, sino no lo hubiéramos anunciado.

¿Cuándo retoman la venta?

Lo que tenían era un proceso a través de un banco de inversión y eso se ha retomado para conseguir al inversionista, y estamos seguros de que se va a transferir este año, mientras tanto Graña y Montero es dueño del 100% de Adexus y respaldamos todas las operaciones.

¿Habrán más ventas?

Ya no, ya hemos sumado US$ 500 millones en ventas.

El año pasado cerraron con deudas por US$ 654 millones ¿Cuáles son las metas de deudas?

Con el aporte de capital y la venta de Adexus, la deuda total debería ser de US$ 500 millones. De esa deuda US$ 400 millones están dirigidos a deudas de nuestras concesiones y flujos estables, como la Línea 1 de Metro, Norvial y el negocio petrolero. Todos son deudas de largo plazo que están con el financiamiento de sus proyectos.

Gasoducto

¿Cuál es la sitiación actual de GSP?

Lo que nosotros hemos hecho es abrir un proceso de trato directo con el Estado y eso tiene que seguir. Creemos que un proyecto como el gasoducto se tiene que hacer. La situación de ahora es legal.

El trato directo termina en junio, ¿irán al arbitraje como las otras socias?

Lo lógico es que terminado el plazo tendremos que seguir el mandato legal, y lo lógico es trabajar en favor de eso, es el proceso. Todo el dinero invertido asciende a US$ 400 millones, al igual que pusieron sus acreencias. Lo invertido se ha puesto con capitales privados.

Expectativas

¿Hacia dónde se enfocará Graña y Montero en sus líneas de negocio y su alcance regional?

El foco hoy es consolidar la presencia en la región, en Colombia, Chile y Perú. Lo que haremos es consolidar nuestro negocio de ingeniería y construcción. Cuando esté consolidado evidentemente seguirán los negocios de infraestructura y los negocios inmobiliarios tendrán la oportunidad de salir.

¿Por el momento Viva estará solo en Perú?

Viva estará enfocada en el Perú, pero eso no significa que dejará de mirar afuera, estará viendo oportunidades.

Si se centran en construcción e ingeniería ¿cómo queda GMP?

GMP tiene dos aristas de interés estratégico, por un lado es inversionista y es operador de infraestructura de petróleo y gas, opera los terminales de combustibles y opera la planta de procesamiento de gas licuado. A la gente le llama la atención la participación de GMP en el Lote III y IV, pues no son atractivos para empresas como Shell o de otros similares, pues son campos marginales, pero ese es el expertis de la compañía y nos sentimos cómodos con los resultados. Además, nos permite acceso a clientes de Oil&Gas.

¿Qué resultados esperan tener este año?, ¿cuánto crecería?

No es un tema de crecimiento, lo que la compañía espera es facturar entre US$ 1,200 millones y US$ 1,300 millones, y que tenga un Ebitda por encima de los US$ 200 millones, con ello estaremos superando lo que se hizo en el 2018.

infografía