La adquisición de Metro-Goldwyn-Mayer por parte de Amazon.com Inc. provocó nuevas críticas sobre los tentáculos de los gigantes de tecnología de Estados Unidos, pero el acuerdo resalta cómo los organismos de control antimonopolio tienen las manos atadas cuando se trata de frenar el crecimiento de las empresas.

Críticos de las firmas de tecnología en Washington destacaron el acuerdo con MGM como un ejemplo más de cómo los principales actores de la industria se apoderan de las empresas para expandir su alcance, incluso cuando enfrentan una serie de demandas antimonopolio y medidas del Congreso para limitar su poder.

“Otro día. Otra megafusión”, tuiteó el representante demócrata David Cicilline, de Rhode Island, que dirigió una amplia investigación sobre Amazon, Facebook, Alphabet y Apple. “La propuesta de compra de MGM por parte de Amazon refuerza lo que ya sabemos: están enfocados en expandir y afianzar su poder de monopolio”.

Amazon anunció el acuerdo de MGM un día después de ser demandado por el fiscal general de Washington, DC, quien dijo que el minorista en línea está participando en una conducta anticompetitiva que conduce a precios más altos para los consumidores. El caso, la primera demanda antimonopolio del Gobierno contra Amazon en EE.UU., abrió un nuevo frente en el ataque regulatorio a la industria tecnológica.

El acuerdo de MGM representa una primera prueba para la agenda antimonopolio de la Administración Biden. El presidente aún no ha nominado a un fiscal general asistente que dirija la división antimonopolio del Departamento de Justicia, que probablemente revisaría el acuerdo con MGM.

Para aquellos preocupados por el implacable crecimiento de las mayores empresas de tecnología, la adquisición de MGM podría poner de relieve cómo la ley antimonopolio se queda corta, dijo Sam Weinstein, quien enseña antimonopolio en Cardozo School of Law en Nueva York.

Según el análisis antimonopolio tradicional, que analizaría si Amazon obtendrá un poder de mercado descomunal en contenido de cine y televisión, es muy probable que el acuerdo con MGM sea aprobado por los reguladores, dijo.

“Si estamos realmente preocupados por el tamaño de una empresa, solo por lo grande que es, no porque esté creando un monopolio en un mercado en particular, esta adquisición molestará, y las leyes antimonopolio, tal como están constituidas actualmente, no están diseñadas para abordar algo como esto”, dijo Weinstein.

Amazon es el segundo mayor servicio de transmisión pago del mundo después de Netflix Inc. Con la adquisición de MGM, incorporará más de 4,000 películas y 17,000 programas de televisión, entre ellos “Rocky”, “RoboCop” y “The Handmaid’s Tale”.

Pero la combinación deja a muchos estudios compitiendo por producir contenido. MGM no figura entre los cinco mejores estudios de Hollywood por participación de taquilla: Walt Disney Co., Warner Bros., Universal Pictures, Sony Group Corp. y Lions Gate Entertainment Corp. Luego está Netflix, que produce su propio contenido para su servicio de transmisión, incluidos éxitos como “Bridgerton”, “Stranger Things” y “The Queen’s Gambit”.

Eso no impide las críticas a la adquisición.

“Al adquirir MGM Studios, Amazon está tratando abiertamente de apoderarse de otro sector de la economía”, dijo Sarah Miller, directora ejecutiva de American Economic Liberties Project, una organización antimonopolio en Washington. “El Congreso debería responder rápidamente aprobando una legislación bipartidista para prohibir las fusiones de las grandes empresas de tecnología”.

En el Capitolio, el senador republicano Josh Hawley, de Misuri, y feroz crítico de las plataformas tecnológicas, dijo en Twitter que Amazon es un monopolio que “no debería poder comprar nada más. Punto”.

“Esta es una adquisición grande que tiene el potencial de impactar a millones de consumidores”, dijo la senadora Amy Klobuchar, de Minesota, quien preside el panel antimonopolio del Senado. “El Departamento de Justicia debe realizar una investigación exhaustiva para garantizar que no haya riesgo de que este acuerdo perjudique a la competencia”.

El acuerdo de US$ 8,450 millones con MGM es la segunda adquisición más grande de Amazon después de Whole Foods Market Inc., la cadena de supermercados que Amazon compró por cerca de US$ 13,700 millones en el 2017. Ese acuerdo recibió luz verde de funcionarios antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio sin una investigación detallada.

Con la compra de Whole Foods, Amazon entraba a un mercado en el que no era un actor importante, por lo que no despertó preocupaciones de competencia. La adquisición de MGM se ajusta al mismo patrón, dijo Jennifer Rie, analista de Bloomberg Intelligence, que anticipa que el acuerdo será aprobado en la revisión antimonopolio. Eso probablemente ayudará a garantizar apoyo para la legislación antimonopolio que dará a las autoridades nuevas herramientas para bloquear acuerdos, dijo.