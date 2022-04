Apple Inc. pronosticó crecientes problemas a medida que los cierres por el COVID-19 frenan la producción y la demanda en China, la guerra en Ucrania hace mella en las ventas y el crecimiento de los servicios, que la empresa considera su motor de expansión, se ralentiza.

Las acciones cayeron 3.5% después de que los ejecutivos expusieron sus sombrías perspectivas en una conferencia telefónica. La noticia contrarrestó los buenos resultados del trimestre de Apple finalizado en marzo, que incluyeron récords de ganancias y de ventas.

El presidente financiero, Luca Maestri, advirtió que la guerra de Ucrania hará más mella en las ventas del trimestre actual.

Maestri dijo que los problemas de la cadena de suministro afectarían a las ventas en el tercer trimestre fiscal de Apple entre US$ 4,000 millones y US$ 8,000 millones, “sustancialmente más” que el golpe en el segundo trimestre.

Los problemas de suministro se centran en un corredor de Shanghái y reflejan las interrupciones por el COVID y la escasez de procesadores, añadió. La pandemia también estaba afectando a la demanda en China, dijo.

Kim Caughey Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners, dijo que la demanda en curso seguía siendo una gran incógnita, a pesar de la gestión de la cadena de suministro por parte de Apple en el trimestre de marzo, el segundo fiscal de Apple.

Los ingresos globales de Apple en el segundo trimestre fiscal fueron de US$ 97,300 millones, un 8.6% más que el año pasado y una cifra superior a la estimación promedio de los analistas de US$ 93,890 millones, según datos de Refinitiv.

Los ingresos trimestrales por ventas de teléfonos en todo el mundo fueron de US$ 50,600 millones, un 5.5% más que hace un año, y por sobre la estimación promedio de US$ 47,880 millones.

Las ventas de servicios, el segundo negocio más importante de Apple después de los iPhone, aumentaron un 17% a US$ 19,800 millones, superando por poco la estimación promedio de US$ 19,710 millones.

Sin embargo, Maestri afirmó que el crecimiento de los servicios se desacelerará respecto del trimestre de marzo, aunque seguirá siendo de dos dígitos.

La ganancia fue de US$ 25,000 millones, o US$ 1.52 por acción, y superó con creces las expectativas de los analistas de US$ 23,200 millones y US$ 1.43 por acción.

Apple también anunció un aumento de 5% de su dividendo a US$ 0.23 por acción, y la aprobación de una recompra adicional de acciones de US$ 90,000 millones.

En tanto, el negocio de servicios es vulnerable a las sanciones antimonopolio de Estados Unidos, Países Bajos, Corea del Sur, Sudáfrica y muchos otros países que están sopesando si las tarifas de la empresa son demasiado altas.

Apple dijo que ahora tiene 825 millones de suscriptores de pago en sus al menos siete ofertas de suscripción, un aumento de 40 millones desde los 785 millones del trimestre pasado. Su crecimiento ocurre cuando rivales como Netflix Inc. informan de pérdidas de suscriptores.