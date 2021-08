Apple Inc está trabajando con más proveedores chinos para producir sus últimos iPhone, dijo el miércoles el periódico japonés Nikkei, ya que una disputa tecnológica derivada de una guerra comercial con Estados Unidos llevó a Pekín a fortalecer las empresas nacionales.

Luxshare Precision Industry Co Ltd será responsable del 3% de la próxima serie iPhone 13, y dos empresas que adquirió el año pasado suministrarán componentes y piezas clave para estos móviles, dijo el periódico, citando fuentes con conocimiento de la situación.

Lens Tech Co Ltd suministrará carcasas de metal y Sunny Optical Tech Group Co Ltd aportará lentes para las cámaras traseras, según dijo el periódico en su sitio web. BOE Tech Group Co Ltd también suministrará componentes.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Luxshare se impuso a sus rivales taiwaneses Foxconn y Pegatron Corp, y comenzará a fabricar el iPhone 13 Pro este mes, según el diario.

Reuters informó que Foxconn estableció un grupo de trabajo para combatir la creciente influencia del fabricante chino de productos electrónicos Luxshare y estudiar si la firma cuenta con el apoyo de alguna entidad del gobierno chino, entre otras preocupaciones.

El mes pasado, Apple pronosticó una desaceleración del crecimiento de los ingresos a medida que la escasez global de chips comience a afectar a la producción del iPhone.