Apple recupera el primer lugar de la capitalización de mercado

Apple Inc. vuelve a ser la compañía más valiosa del mundo, pero a un nivel mucho más bajo que su pico anterior.

El fabricante del iPhone reclamó el martes el trofeo de la acción más grande del mundo por capitalización de mercado, desplazando a Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. por primera vez en dos meses.

La lista de los nombres más importantes de Wall Street se ha barajado repetidamente este año, y cada uno de los gigantes tecnológicos ha ocupado el primer lugar en algún momento.

La compañía con sede en Cupertino, California, tuvo una capitalización de mercado de US$ 821,000 millones el martes, luego de un aumento continuo de cinco días, superando por poco a poco a Microsoft (US$ 819,000 millones) y Amazon (US$ 816,000 millones).

En los niveles actuales, sería la primera vez que Apple obtiene esta distinción al cierre desde el 3 de diciembre, según datos compilados por Bloomberg.

Apple subió 1.7% el martes, mientras que Amazon subió 1.7% y Microsoft 0.9%.

Las decepcionantes ventas del iPhone han afectado a Apple en los últimos tres meses, por lo que el valor de mercado de la empresa ha caído más que el de sus pares tecnológicos, de modo que Amazon y Microsoft han podido competir por el primer lugar.

A pesar de un repunte reciente alimentado por el optimismo tras el informe fiscal de ganancias del primer trimestre de Apple, las acciones han bajado 26% desde un nivel récord en octubre, cuando tenía una capitalización de mercado superior a US$ 1,100 billones. Eso se traduce en una pérdida de valor de mercado de más de US$ 300,000 millones.

No muy lejos de los tres primeros lugares está Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, que tiene una capitalización de mercado de US$ 785,700 millones. La compañía bajó 0.5% el martes a raíz de sus resultados trimestrales.