Apple, optimista sobre ventas después de que recorte en precio del iPhone ayudó a la firma en China

Apple Inc pronosticó ingresos para el tercer trimestre mayores a los esperados y el presidente ejecutivo, Tim Cook , dijo que las ventas del iPhone comenzaron a estabilizarse en China , una señal de que las rebajas de precios de la firma en el gigante asiático están ayudando a limitar la baja de despachos.

Las ventas del iPhone marcaron su mayor declive histórico en el segundo trimestre fiscal, con una caída de 17% frente a un año antes, e incumplieron por poco las expectativas de los analistas.

Pero ejecutivos de Apple dijeron que un repunte en los despachos hacia finales del segundo trimestre, en conjunto con un crecimiento en las ventas de servicios e indumentaria digital, los hacía estar optimistas sobre el actual trimestre.

Apple afirmó que espera ingresos entre US$ 52,500 millones y US$ 54,500 millones para los tres meses a junio, por sobre un promedio de estimaciones de analistas de US$ 51,930 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

El jefe ejecutivo Tim Cook aseguró que las ventas del iPhone comenzaron a mejorar durante las últimas semanas del segundo trimestre fiscal.

"Al observar los resultados del iPhone en el segundo trimestre, fueron más sólidos en base interanual en las últimas semanas del trimestre. Vimos un resultado similar en China", dijo Cook a Reuters. "Esto, junto con el continuo éxito de indumentaria digital y demás, nos da confianza de que las cosas están mejorando un poco", agregó.

Apple reportó ganancias netas por acción de US$ 2.46 para el trimestre a marzo, por sobre la estimación promedio de Wall Street de US$ 2.36. La firma dijo que los ingresos por iPhone fueron de US$ 31,050 millones, levemente por debajo de las proyecciones de US$ 31,100 millones, de acuerdo a datos de FactSet.

Apple ha luchado contra menores ventas del iPhone en mercados clave como China y vio su primer declive en la historia de los ingresos de su producto estrella en la temporada de ventas navideñas. La desaceleración se debió en parte al alto costo del iPhone y la competencia de rivales como Huawei Technologies Co Ltd, Xiaomi Corp, Oppo y Vivo.

Pero Cook aseguró que ajustes en los precios en China, junto a menores impuestos en ese país sobre el iPhone y los acuerdos de intercambio y financiamiento ofrecidos por Apple, ayudaron a que las ventas del producto comenzaran a recuperarse hacia el término del trimestre. También dijo que era "optimista" de que Washington y Pekín alcancen pronto un acuerdo comercial.

"La relación comercial, frente al trimestre previo, es mejor. El tono es mejor", dijo Cook a Reuters. "La suma de todo esto junto, nos ayudó", sostuvo.

Para el segundo trimestre fiscal terminado en marzo, Apple reportó ingresos de US$ 58,020 millones, por sobre la estimación promedio de los analistas de US$ 57,370 millones, según datos de Refinitiv.

Apple también dijo que su junta autorizó una recompra adicional de acciones por US$ 75,000 millones y aumentó su dividendo en 5%. La firma comentó que gastó US$ 27,000 millones en recompra de acciones y dividendos durante el segundo trimestre fiscal, un récord para la compañía.