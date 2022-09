Los modelos más recientes del iPhone de Apple contarán con mejores cámaras, procesadores más rápidos y una batería más duradera, todo por los mismos precios de las versiones del año pasado, pese a una presión inflacionaria que ha elevado el costo de muchos otros productos cotidianos.

La decisión de mantener los mismos precios, revelada el miércoles durante el primer evento de presentación de productos de Apple en persona en tres años, fue una sorpresa no muy grande. Muchos analistas predijeron que Apple pediría a sus devotos fanáticos que pagaran hasta un 15% más para ayudar a compensar el aumento de los costos de muchos componentes.

La fanfarria que rodea la presentación de los nuevos iPhone 14 de Apple forma parte de un ritual posterior al Día del Trabajo que la compañía ha llevado a cabo cada año durante más de una década. El evento del miércoles fue realizado en un teatro del campus de la compañía, en Cupertino, California, que lleva el nombre de su cofundador Steve Jobs. Después de que el director general de Apple, Tim Cook, salió al escenario, gran parte del evento consistió en una presentación de video previamente grabada que la compañía perfeccionó durante eventos previos realizados durante la pandemia de coronavirus.

Por varios años, los nuevos modelos del iPhone de Apple han tenido mejoras graduales en las cámaras y la duración de la batería, y los modelos de este año no fueron la excepción. El precio base del iPhone 14 estándar será de US$ 799 y para la versión de lujo iPhone 14 Pro Max será de US$ 1,099.

Entre las últimas mejoras se encuentra una cámara de 48 megapixeles en los modelos Pro y Pro Max que, según la compañía, tomará imágenes sumamente nítidas. Las versiones del iPhone 13 del Pro y Pro Max tienen cámaras de 12 megapixeles. Los modelos de alta gama de este año también contarán con pantallas siempre encendidas que permanecen iluminadas incluso cuando el dispositivo está bloqueado, una función que ya está disponible desde hace tiempo en muchos teléfonos con el software Android de Google.

A partir de noviembre, todos los modelos de iPhone 14 podrán enviar mensajes de auxilio a través de una nueva función satelital, una medida de seguridad destinada a permitir a los usuarios solicitar ayuda cuando se encuentren en zonas remotas sin conexión inalámbrica.

Todos los modelos de iPhone 14 incluirán también un sensor de movimiento capaz de detectar accidentes de tráfico graves y conectarse automáticamente a los servicios de emergencia.

Debido a la inflación, los consumidores han frenado sus gastos en muchos artículos discrecionales. Es probable que eso contribuyera a un reciente descenso en las ventas de teléfonos, aunque el iPhone se ha comportado mucho mejor que los dispositivos Android.

Al mantener los precios del iPhone, Apple corre el riesgo de socavar sus utilidades si la inflación hace subir sus propios costos. Es un golpe que la empresa podría permitirse fácilmente, dado que ha conseguido US$ 44,000 millones de ganancias en el primer semestre de este año.

En tanto, el nuevo modelo del reloj de la compañía, el Apple Watch Series 8, incluirá un nuevo sensor de temperatura que ayudará a las mujeres a hacer un seguimiento retrospectivo de sus ciclos de ovulación, además de la función de detección de choques que también debuta en el iPhone 14. El precio del último Apple Watch, que llegará a las tiendas el 16 de septiembre, comenzará en los US$ 399, el mismo que el modelo del año pasado.

Apple también presentó su nueva generación de audífonos inalámbricos, los AirPods Pro 2, que también mantendrán su precio inicial de US$ 249.