Apple lanzaría su nuevo servicio de video similar al de Netflix el 25 de marzo

La incursión de Apple en la industria del streaming iniciaría en marzo próximo. Esto debido a que el gigante de la tecnología estaría culminando los preparativos para el lanzamiento de su nueva plataforma de video.

Según Bloomberg, el lanzamiento de la nueva plataforma de streaming de Apple sería el 25 de marzo, día en que revelaría su nueva oferta de suscripción de videos y de noticias.

Fuentes vinculadas al tema contaron que el fabricante del iPhone ya invitó a estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner y el director JJ Abrams para que estén presentes en el referido lanzamiento.

El nuevo servicio de transmisión de video de Apple, que ha estado trabajando bajo la guía de exejecutivos de Sony Pictures, será similar al de Netflix, Amazon Prime Video o Hulu. Según Bloomberg, la plataforma incluirá programas de televisión y películas adquiridas o financiadas por el gigante de Cupertino.

Apple ha estado apostando por la producción de contenido original. Solo en 2017 lanzó 'Planet of the Apps' y 'Carpool Karaoke'; mientras que en 2018 habría destinado US$ 1,000 millones de dólares para producciones originales, pues tiene acuerdo con celebridades como Oprah Winfrey y Plaza Sésamo.

Bloomberg también indicó que es probable que los contenidos se integren en la aplicación de TV de Apple en iPhones, iPads y Apple TV, que se lanzó en 2016. Junto con una suscripción de Apple, habrá contenido gratuito.

En cuanto al nuevo servicio de noticias premium, Bloomberg informó que este se integrará en la aplicación Apple News. Esto con la finalidad de permitir a los usuarios a suscribirse a un paquete de títulos por una tarifa mensual.

Con la desaceleración de las ventas de iPhone , Apple está recurriendo a los servicios digitales para seguir incrementando sus ingresos.