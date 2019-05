Apple lanza nuevo iPod Touch y le da vida en la era del iPhone

Apple Inc. presentó un nuevo iPod Touch el martes, que muestra la compatibilidad con un producto que no se había actualizado en cuatro años después de que el iPhone lo hubiera eclipsado.



El precio del nuevo modelo iniciará en US$ 199 y contará con el procesador A10 de Apple, lo que permitirá una mejor experiencia de juego y nuevas funciones de realidad aumentada para el producto, además del chat Group FaceTime, dijo Apple.

Apple no había actualizado el iPod desde el 2015, y las mejoras serán compatibles con los nuevos servicios de Apple, como Apple News+, Apple Arcade para juegos y Apple TV+, que se lanzará más tarde este otoño con la programación original.



Apple cuenta cada vez más con servicios para impulsar el crecimiento a medida que se deslizan las ventas del iPhone. Los fanáticos del Touch aprecian poder acceder a la mayoría de las aplicaciones y el contenido de Apple sin estar atados a una suscripción telefónica. El nuevo precio, que es más bajo, lo hace más asequible que un iPad, que comienza en US$ 329.



El iPod original llegó en el 2001. No fue el primer reproductor de música digital pero alteró la industria y colocó 1,000 canciones en los bolsillos de las personas. El shuffle llegó al mercado en el 2005 como el primer iPod con almacenamiento flash más rápido y sin pantalla, mientras que el nano se introdujo más tarde en el año como un reemplazo para el popular iPod mini. Ambos pasaron por varios rediseños en sus primeros años antes de ser suplantados por el iPhone.