Apple entra al negocio de TV por streaming

Apple entró con retraso en un negocio dominado por Netflix y Amazon tras el anuncio de su propio servicio de TV y películas por streaming el lunes para lo cual ha convocado a superestrellas como Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y Steven Spielberg para tratar de superar la ventaja de sus rivales.

Apple no reveló el precio o la fecha de lanzamiento, fuera de decir que Apple TV Plus estará disponible a finales de año. Incluirá programas originales de Apple y películas.

La empresa también reveló un servicio de noticas por subscripción que le dará a los clientes acceso a unas 300 revistas y varios diarios importantes por US$ 10 al mes, y anunció una nueva tarjeta de crédito con su marca.

El proyecto de servicio de streaming está lleno de peligros para una empresa que lucha por diversificarse más allá de su producto estrella, el iPhone, cuyas ventas han comenzado a declinar. Netflix, que comenzó su servicio de streaming en el 2007, tiene 139 millones de subscriptores a nivel mundial.

Pero Apple tiene un montón de dinero, más de 900 millones de iPhones activos y un historial de innovación que le ha permitido superar a sus rivales, incluso cuando llega a un giro comercial tarde, como lo hizo con los smartphones, tablets y relojes inteligentes.

En el pasado Apple ha entrado a mercados relativamente pequeños y sin desarrollar. En cambio el video por streaming está dominado por servicios enormes como Netflix, Amazon y Hulu, y parece que se sumarán más a la competencia incluyendo WarnerMedia de AT&T, Disney y Comcast.

“Los grandes competidores llevan a grandes experiencias para el consumidor”, dijo Neftlix en un comunicado. Las acciones de Netflix aumentaron US$ 5.22 a US$ 366.23 el lunes. Las acciones de Apple cayeron US$ 2.31 a US$ 188.74.

Entre los próximos programas en el nuevo servicio de Apple habrá documentales creados por Winfrey, un programa sobre programas matutinos con Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell; y un drama futurista con Momoa; así como un programa de ciencia ficción titulado "Amazing Stories" de Spielberg.

Apple TV Plus se podrá ver en la aplicación Apple TV, la cual ya existe y une diferentes servicios de streaming como HBO y Showtime así como subscripciones de cable tradicionales.

Los videos se podrán ver en los iPhones, iPads, Apple TV, televisiones inteligentes y en otros aparatos de streaming de Roku y Amazon.

Netflix, que no está incluida en la app Apple TV, ha convertido los maratones frente a la pantalla en un fenómeno mundial, volviéndose una potencia de Silicon Valley y Hollywood desde que cambió su énfasis hacia la programación original en el 2013.

Por mucho tiempo Apple se ha dedicado a fabricar aparatos: iPhones, iPads, computadoras. El cofundador de Apple Steve Jobs jugó con la idea de construir un poderoso negocio de televisión, pero no lo pudo lograr antes de su muerte en el 2011. A su sucesor, el director general Tim Cook, le ha llevado casi ocho años dibujar el plan que la empresa tratará de ejecutar ahora.

“Apple llega muy tarde a este juego”, dijo el analista de eMarketer Paul Verna. “Netflix se ha convertido en el estándar dorado de cómo crear y distribuir contenido, usando todos los datos disponibles que tienen sobre sus espectadores”.

El analista del sector tecnológico Colin Gillis de Chatham Road Partners dijo que Apple TV Plus no "va a matar a Netflix”. Y And Martin Garner de CCS Insights dijo que el servicio hasta ahora no tiene “el rango completo de diversidad de contenido disponible en Netflix, Amazon y otros”.

Pero varios analistas recomendaron no descartar a Apple. Según reportes la empresa ha gastado más de US$ 1,000 millones en sus programas y películas originales, mucho menos que lo que gastan Netflix y HBO cada año. Pero la empresa tiene bastante dinero para invertir, con unos US$ 245,000 millones en efectivo y varios valores más.

Como parte del esfuerzo por ponerse al corriente, Apple contrató a dos veteranos ejecutivos de Sony en el 2017. Ellos han conseguido a luminarias como Spielberg, Ron Howard y Sofia Coppola.

Winfrey fue ovacionada al llegar al anuncio de Apple el lunes en Cupertino. “Estoy uniendo fuerzas con Apple”, dijo. “Ellos están en millones de bolsillos”.

Apple News Plus, el servicio de noticias por subscripción, incluirá a importantes diarios como The Wall Street Journal y Los Angeles Times. Otras importantes editoriales de diarios han estado recelosas ante los términos de Apple.

The Journal incluirá artículos de interés general, no todas sus historias, aunque Apple dijo que cualquier artículo que publique el Journal podrá ser buscado en la aplicación de Apple.

Apple dijo que sus anunciantes no rastrearán a los lectores dentro de la aplicación. Esto será diferente de Facebook y Gooble, la otras principales proveedoras de noticas en internet.

Por si parte la nueva tarjeta de crédito Mastercard, llamada Apple Card, no cobrará cuotas por demora o anuales y ofrece un reembolso de 2% en efectivo.