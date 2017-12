Apple se disculpa por reducción de rendimiento de sus iPhone

Apple Inc. se disculpó hoy con los clientes por los cambios de software que redujeron el rendimiento de modelos anteriores del iPhone con el objetivo de prolongar la duración de la batería, al tiempo que indicó que no se había propuesto intencionalmente acortar la vida útil de los productos.

En respuesta a las quejas de los clientes, Apple está reduciendo el precio de las baterías de reemplazo de US$ 79 a US$ 29 para los iPhone 6 en adelante que ya no están cubiertos por la garantía, dijo la compañía con sede en Cupertino, California, en un comunicado publicado en línea.

Estas rebajas entrarán en efecto a fines de enero.

Una asociación francesa contra la obsolescencia programada anunció la mañana del jueves haber presentado una denuncia contra Apple por ralentizar los modelos antiguos de sus teléfonos iPhone, informó EFE.

Según la asociación "Alto a la obsolescencia programada" (HOP) esa medida, adoptada por el fabricante estadounidense sin prevenir al consumidor, supone un delito que puede provocar hasta condenas de cárcel a los responsables de Apple.

La asociación recordó que Francia es el único país del mundo donde la obsolescencia programada es un delito, por lo que señaló que a diferencia de Estados Unidos, la denuncia se investigará por la vía penal.

HOP llevó a Apple ante los tribunales después de que la marca de la manzana reconociera haber ralentizado algunos modelos antiguos con el fin de preservar la duración de su batería.

Para la asociación, que asegura tener 20,000 militantes, detrás de esta medida se esconde un objetivo comercial, el de promover la venta de los modelos más modernos.