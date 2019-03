Apple buscaría premios prestigiosos para nuevo servicio de video

Apple Inc. está considerando premios prestigiosos para una próxima serie de películas y programas de televisión originales, demostrando así las grandes ambiciones tipo Hollywood de un servicio de transmisión de video que competirá con Netflix Inc. , Amazon.com Inc. y estudios establecidos, según personas familiarizadas con los planes.

El gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, está contratando estrategas para ayudar a crear campañas para los premios de la industria del entretenimiento, entre ellos los premios más representativos de Hollywood como los Oscar y los Emmy, dijeron las personas que no desean ser identificadas discutiendo planes privados.

Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

Apple está formando un equipo de personas con experiencia en estrategia de premios. En enero, contrató a una de esas personas del grupo de televisión Walt Disney Co.

El fabricante de iPhone también está buscando un candidato de alto nivel para supervisar el proceso, dijo una de las personas. La compañía podría estar compitiendo con los premios Emmy a partir deL 2020, según personas familiarizadas con el proceso.

Desde que Apple comenzó a entrar tímidamente en la transmisión de videos en el 2016, los inversionistas, consumidores y expertos de la industria del entretenimiento se han preguntado qué tan serio es el fabricante de iPhone para producir su propio material.

Los anuncios recientes que involucran a artistas y productores de la lista A, junto con el impulso hacia las campañas de premios Hollywood, indican un compromiso que rivaliza con competidores recientes como Netflix.

Los estrategas de los premios organizan proyecciones y otros eventos publicitarios para los miembros de Hollywood y otros que votan sobre qué películas y programas de televisión ganan premios.

Estos promotores deben trabajar dentro de pautas estrictas mientras se aseguran que los votantes vean las películas e incluso pasen tiempo con los actores y cineastas.

Cuando se ganan premios representativos, se puede atraer a los consumidores a suscribirse a servicios de transmisión. También atrae a directores y actores de alto perfil que alguna vez consideraron las operaciones de video en línea de segunda categoría en comparación con los estudios de Hollywood.

Netflix causó un gran revuelo el año pasado cuando contrató a la estratega Lisa Taback, quien trabajó en campañas que incluyeron en la categoría Oscar a mejor película, películas como "Luz de luna" y "El discurso del rey". La película de Netflix "Roma" se llevó a casa tres premios Oscar este año y obtuvo una nominación a mejor película.

Apple está invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos que cuentan con estrellas como Jennifer Aniston y Kevin Durant, y productores como J.J. Abrams. También está recopilando una serie de películas de los estudios ganadores de Oscar como A24 y Cartoon Saloon.

Apple revelará su servicio de transmisión de video el 25 de marzo. La compañía estaba corriendo contra el tiempo para completar los acuerdos de contenido con socios para el último viernes, reportó Bloomberg News.

Apple cobrará por algunos contenidos, mientras que otros videos serán gratuitos para los usuarios de dispositivos Apple. La oferta es parte de un esfuerzo más amplio por generar más ingresos a partir de los servicios en línea y diversificar más allá de las ventas de iPhone.

Cartoon Saloon, con sede en Irlanda, ha tenido múltiples películas nominadas a los Oscar. A principios de este año, Apple adquirió la película "Hala" en el festival de cine de Sundance, un semillero de ganadores de premios. El productor y distribuidor de cine con sede en Nueva York A24 hará una película con Sofia Coppola para Apple.

No está claro si Apple planea acoger a Hollywood por completo. La película "Roma" de Netflix estuvo en teatros selectos durante algunas semanas antes de transmitir en los hogares de Estados Unidos, lo que la hace elegible a premiaciones. Esta condición no fue lo suficiente buena para críticos como el director Steven Spielberg, quien supuestamente quería que las películas se mantuvieran durante al menos un mes en los cines.

Amazon ha tenido una mejor relación con Hollywood al adherirse a horarios de lanzamiento más tradicionales antes de transmitir sus películas en su servicio Prime Video. Amazon obtuvo una nominación a mejor película y dos premios Oscar por "Manchester junto al mar" en el 2017.