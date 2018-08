Apple apunta a servicios tras alcanzar precio límite del iPhone

Los inversores de Apple Inc. se han preguntado durante años qué vendrá después del iPhone. La respuesta es una creciente colección de servicios y accesorios que dependan cada vez más del dispositivo, en lugar de reemplazarlo.

Los resultados del último trimestre confirmaron que Apple no está vendiendo muchos más iPhones en estos días. En cambio, los precios más altos han impulsado el crecimiento. Los ingresos del teléfono inteligente aumentaron 20% en el último trimestre debido a que los clientes compraron el iPhone X, que tiene un precio de US$ 1,000. El precio promedio fue de US$ 724, un aumento de 19% en comparación con el año anterior.

El director de finanzas, Luca Maestri, insinuó que este aumento en los precios de venta promedio no se repetirá en el corto plazo. "Sobre el precio de venta medio del iPhone, lo único que señalaría es que obviamente estamos saliendo del trimestre de junio en un nivel significativamente más alto que en el pasado", dijo. "Es importante tenerlo en cuenta a medida que avanzamos hacia el trimestre de setiembre".

Los comentarios sugieren que Apple no planea aumentar mucho más los precios del iPhone. Además de un iPhone de bajo costo con reconocimiento facial para este otoño, la compañía con sede en Cupertino, California, planea un iPhone X renovado y un nuevo modelo gigante que parece un iPhone X más grande, informó Bloomberg News.

Se espera que los precios oscilen entre aproximadamente US$ 700 y US$ 1,150, similar a los precios actuales de la compañía. "Apple se está acercando a los límites superiores de lo que puede cobrar cómodamente a los consumidores por el iPhone", dijo Neil Mawston, analista de Strategy Analytics.

"Definitivamente creo que hay un techo. Con AppleCare y el teléfono principal, la gente ya está gastando alrededor de US$ 1,500", dijo Abhinav Davuluri, analista senior de acciones de Morningstar Research Services LLC.

Hace uno o dos años, la posibilidad de que Apple el precio del iPhone tocara un techo podría haber golpeado las acciones de Apple. Hoy en día, la mayoría de los analistas piensan que Apple tiene una solución: vender servicios a usuarios de iPhone existentes como Apple Pay y Apple Music y accesorios de hardware como los AirPods y Apple Watch.

Apple reportó un récord de US$ 9,500 millones en ingresos por servicios durante su tercer trimestre fiscal, un aumento de 31% frente al mismo período del año anterior. Los ingresos de la división Otros Productos aumentaron 37%. La noticia ayudó a las acciones a subir 5.2% a US$ 200.18 el miércoles, con lo que el valor de mercado de la compañía se acerca a más a US$ 1 billón.

El máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, elogió el negocio de los servicios durante la conferencia telefónica del martes, entregando una lista de éxitos y dando pistas sobre ofertas futuras:

Hay más de 300 millones de suscripciones pagas para servicios de Apple y ofertas de terceros, un 60% más que hace un año.

Las suscripciones de Apple Music crecieron 50% frente al año anterior.

Los ingresos por garantía de AppleCare aumentaron a la tasa más alta en 18 trimestres.

Los artículos de Apple News leídos aumentaron más del doble frente al año anterior.

Las transacciones de Apple Pay superaron los mil millones en el trimestre de junio, el triple de la cantidad de un año atrás.

Cook también dijo que la compañía está preparando nuevos servicios y confirmó que están trabajando en un proyecto de video original que podría competir con Netflix Inc. La compañía también está preparando un nuevo servicio de suscripción a revistas, informó Bloomberg previamente este año.

Cook dijo a los analistas que Apple está encaminada a cumplir con el objetivo de duplicar los ingresos por servicios del año fiscal 2016 para el año 2020.

A la mayoría de estos servicios se accederá a través de iPhones, y algunos analistas son optimistas de que los usuarios continuarán pagando por las nuevas ofertas de la compañía.

Cook también mencionó los accesorios como un área que crece en torno al iPhone. Los auriculares AirPods de Apple y Apple Watch son productos inalámbricos únicos que funcionan solo con iPhones.

La compañía no desglosa las cifras para ninguno de los productos, pero el CEO dijo que las ventas de dispositivos portátiles aumentaron 60% en la comparación interanual.