Apple Inc anunció una línea de computadoras iMac delgadas, con un enfoque en la conectividad para un mundo de trabajo desde casa, que usa sus propios chips de procesador, continuando su migración fuera de Intel.

La compañía también mostró una serie de productos que incluyen AirTags para encontrar artículos perdidos y servicios de suscripción a podcasts.

AirTags costará US$ 29 cada uno o cuatro por US$ 99, mientras que el iMac partirá en US$ 1,299. Ambos estarán disponibles a partir de las 1200 GMT del 30 de abril.

La gran variedad de anuncios se había adelantado en gran medida antes de la presentación, que no tuvo mayores sorpresas.

La versión más delgada de su computadora iMac que usa su propia unidad de procesador central y viene en siete colores, incluidos el púrpura y el verde. Con una pantalla de 24 pulgadas (61 cm), los iMacs tienen solo 11.5 milímetros de grosor.

Los nuevos iMacs también cuentan con una cámara frontal y un conjunto de micrófonos de mayor calidad, respondiendo a las quejas de los consumidores durante la pandemia de que las cámaras de la computadora no habían estado a la altura de los iPhones y iPads durante una era de videollamadas generalizadas.

La compañía también anunció servicios de suscripción de podcasts que competirá con su rival Spotify. Los precios de suscripción serán establecidos por los creadores y facturados mensualmente, dijo Apple. Apple cobrará a los creadores US$ 19.99 por año por su programa de podcast.

Apple también actualizó su decodificador Apple TV con una mejor salida de color y un chip de procesador más rápido. El nuevo Apple TV 4K también permitirá a los usuarios mejorar la imagen de un televisor mediante el uso de sensores de luz en el iPhone.

Apple dijo que cónyuges y socios podrían compartir y fusionar líneas de crédito con su Apple Card, lo que el CEO Tim Cook describió como un paso importante para facilitar que las personas construyan sus puntajes crediticios.

Las acciones de Apple han subido casi un 95% el último año, más rápido que el aumento del 63% en el índice compuesto Nasdaq, gracias a un récord de US$ 274,500 millones en ventas para el año fiscal 2020, ya que los consumidores se abastecieron de productos electrónicos durante la pandemia. Las acciones de Apple caían el martes un 1%.

Las Mac y los iPads generaron US$ 52,300 millones durante su año fiscal 2020.

“Los iPads Pro no son vendedores de volumen, pero difuminan la línea entre el Mac y el iPad. Será muy interesante observar cómo Apple diferencia entre el iPad Pro y el Mac”, dijo Ben Bajarin, analista principal de inteligencia de mercado de consumidores en Creative Strategies.