Apple anuncia inversión quinquenal de US$ 430,000 millones en EE.UU. La compañía dijo, asimismo, que abrirá un fondo de US$ 100 millones para apoyar iniciativas de escuelas y comunidades en la zona de Raleigh-Durham en dicho estado y aportará más de US$ 110 millones en infraestructuras en los 80 condados de Carolina del Norte más necesitados.