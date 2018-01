Apple: Analista clave reduce estimaciones para ventas del iPhone X

Un analista de Apple Inc. muy observador redujo en cerca del 23% su proyección inicial para los envíos del iPhone X, citando la débil demanda china.

Apple debería enviar 62 millones de unidades de su teléfono inteligente más caro a lo largo de su vida, en comparación con una estimación anterior de 80 millones, escribió Kuo Ming-chi de KGI Securities en una nota del 18 de enero.

La de Kuo fue la última en una serie de rebajas desde diciembre, cuando los analistas reevalúan la recepción global del dispositivo más avanzado de la compañía estadounidense. Espera que la producción se detenga en algún momento de este año, ya que Apple lanza versiones más nuevas en la segunda mitad.

Apple estaba contando con un iPhone décimo aniversario rediseñado para aumentar los envíos a medida que su valor de mercado avanza hacia US$1 billón. Pero las ventas de teléfonos inteligentes en China, su mercado más importante fuera de EE. UU., se han reducido ante la saturación del mercado.

Los clientes parecían optar por modelos más baratos del iPhone, de acuerdo con Cowen & Co., que sugirió que Apple no introdujo suficiente tecnología nueva en el iPhone X para justificar su precio de US$ 999.

Marcas chinas como Huawei, Oppo y Xiaomi también se están moviendo hacia el territorio de Apple con nuevos modelos diseñados para atraer a compradores de alto nivel.

"Los usuarios chinos de alto nivel adoran los dispositivos de pantalla grande. Pero el diseño y el hecho de que muchas aplicaciones aún no son compatibles con el dispositivo hizo que muchos usuarios pensaran que la pantalla del iPhone X parecía más pequeña que el iPhone de 5.5 pulgadas", dijo Kuo en su nota. "El elevado precio también comprimió la demanda de reposición".