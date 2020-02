Diario Expansión (España)

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Facebook, las cinco mayores tecnológicas del mundo por capitalización, cerraron el último trimestre de 2019 con ingresos récord, aunque la ralentización del crecimiento ha empañado los resultados de Google y Facebook.

Durante el cuarto trimestre de 2019, la facturación agregada de estos gigantes aumentó un 15%, hasta US$ 283,282 millones de dólares (255.750 millones de euros), gracias a su fortaleza en negocios como los dispositivos tecnológicos, el cloud computing, el comercio electrónico y la publicidad digital. Estas tecnológicas sumaron un beneficio de US$ 53,431 millones, un 15% más y, salvo Facebook, han logrado superar el billón de dólares de capitalización bursátil.

Tras años registrando altas cifras de crecimiento, estas multinacionales abordan una etapa marcada por la ralentización. Sin embargo, en la recta final del año, Amazon, Microsoft y Apple han tenido un mejor desempeño que Google y Facebook, cuyos negocios dependen de la publicidad digital. Apple atravesó un 2019 complicado marcado por la caída de las ventas del iPhone, una tendencia que logró revertir en la recta final del año, cuando aumentó sus ingresos un 9% hasta US$ 91,819 millones de dólares gracias al éxito comercial del iPhone 11. La cifra compara con la caída del 4.5% de las ventas en el último trimestre de 2018. El fabricante ha vuelto además a la senda del crecimiento del beneficio y aumentó sus ganancias netas un 11.4% hasta US$ 22,236 millones de dólares.

Amazon también ha logrado frenar la tendencia de ralentización de su crecimiento tras reducir tiempos de entrega en Estados Unidos -lo que ha impulsado las ventas de su cibertienda- y lograr un sólido crecimiento en otros negocios como el cloud computing. La compañía registró en el último trimestre ingresos de US$ 87,400 millones de dólares, un 21% más, un incremento similar al del mismo periodo de 2018, aunque lejos del 38% que se anotó hace dos años.

Microsoft acelera

Microsoft ha consolidado en 2019 su retorno al olimpo tecnológico, con un hito importante hace algo más de un año al lograr superar a Apple en capitalización. Ahora, es segunda con un valor superior a US$ 1.32 billones de dólares. La compañía sigue obteniendo rédito de su acertada estrategia en el cloud computing. En el último trimestre, los ingresos crecieron un 14%, hasta US$ 36,900 millones de dólares, dos puntos porcentuales más que hace un año. Su beneficio neto se disparó un 38%, hasta US$ 11,650 millones de dólares.

Sin embargo, Alphabet -matriz de Google- decepcionó a Wall Street al registrar en el cuarto trimestre su menor crecimiento en cinco años en un momento marcado por la madurez del negocio de publicidad online y el ascenso de competidores en este terreno como Amazon. Concretamente, las ventas subieron un 17%, hasta US$ 46,075 millones de dólares. La compañía desveló por primera vez dos magnitudes interesantes de su negocio: YouTube genera más de US$ 15,000 millones de dólares anuales de ingresos y las operaciones cloud rozaron los US$ 10,000 millones de dólares.

Facebook también ha dicho adiós a las altas tasas de crecimiento del pasado: en el cuarto trimestre subió un 25%, cinco puntos porcentuales menos que hace un año, hasta US$ 21,082 millones de dólares. El incremento anual cayó del 37% de 2018 al 27% de 2019. El año pasado ingresó US$ 70,700 millones de dólares y redujo un 16,4% su beneficio debido a los gastos derivados de la gestión de la seguridad y privacidad de la plataforma, en el punto de mira desde el caso Cambridge Analytica.

Los cinco grandes

APPLE

Los ingresos subieron un 9%, hasta US$ 91,819 millones de dólares, y el beneficio neto un 11%, hasta US$ 22,236 millones. El iPhone volvió a la senda del crecimiento.

AMAZON

Los ingresos crecieron un 21%, hasta US$ 87,400 millones de dólares, y el beneficio neto un 8%, hasta US$ 3,300 millones de dólares. AWS creció un 34%.

MICROSOFT

El ‘cloud’ es el gran motor de crecimiento de Microsoft, que ingresó en el trimestre US$ 36,900 millones de dólares, un 14% más, y disparó un 38% su beneficio neto.

ALPHABET

La matriz de Google no alcanzó las previsiones de los analistas tras ingresar US$ 46,000 millones de dólares, un 17% más, su menor crecimiento en cinco años.

FACEBOOK

La red social ralentiza su crecimiento e ingresa US$ 21,000 millones de dólares, un 25% más. El beneficio neto creció un 7% hasta US$ 7,350 millones de dólares.