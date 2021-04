Apple Inc. está alentando a sus empleados a que se vacunen contra COVID-19 ofreciéndoles tiempo libre remunerado para asistir a la cita de vacunación y licencia remunerada por enfermedad para quienes experimenten efectos secundarios, según personas con conocimiento del tema.

En las últimas semanas, el gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, también dijo a su personal que no tiene acceso a vacunas, por lo que no estará inmunizando a los trabajadores, dijeron las personas, que pidieron no ser identificados discutiendo asuntos privados.

Desde que la pandemia comenzó a extenderse el año pasado, Apple ha ofrecido tiempo libre remunerado a las personas con síntomas de COVID-19. Muchos empleados corporativos aún continúan trabajando desde casa, pero la compañía ha recuperado gradualmente al personal minorista a medida que las tiendas de Apple en EE.UU. han reabierto.

En el estado de California, donde Apple tiene sus oficinas principales y más de 50 tiendas, a partir del 15 de abril las personas mayores de 16 años serán elegibles para la vacunación, anunció el Gobierno local la semana pasada. Muchos otros estados también están ampliando la elegibilidad para vacunas.

Para sus oficinas corporativas, Apple planea que parte de su personal regrese a trabajar a partir de junio, dijo el director ejecutivo Tim Cook a los empleados en una reunión en el ayuntamiento a fines del 2020. Cook se ha mostrado firme en cuanto a que el personal eventualmente regresará a la oficina, pero insinuó que habrá una mayor flexibilidad.

“No existe un reemplazo para la colaboración en persona. Sin embargo, hemos aprendido mucho sobre cómo podemos hacer nuestro trabajo fuera de la oficina sin sacrificar la productividad o los resultados”, dijo el año pasado al personal. “Cuando estemos del otro lado de esta pandemia, conservaremos todo lo bueno de Apple al tiempo que incorporaremos lo mejor de nuestras transformaciones este año”.

La semana pasada, Amazon.com Inc. inició la vacunación in situ para los trabajadores de primera línea en sus almacenes de Nevada, Kansas y Missouri, mientras que algunas aerolíneas y cadenas de hoteles también han comenzado a vacunar a sus empleados.

Apple ha estado ofreciendo pruebas de COVID-19 en el sitio para los empleados que regresan a sus oficinas y también ha proporcionado kits de prueba por correo para trabajadores minoristas y corporativos. Apple agregó recientemente una nueva función a su aplicación Mapas para ayudar a los usuarios a ubicar los sitios de vacunación.