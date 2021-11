En el tercer trimestre, Lyft Inc. reportó ingresos un 73% más altos que el año pasado, impulsados por la demanda de servicios de transporte privado tras una mejoría en las condiciones del COVID-19. La compañía también proyectó que obtendría ganancias antes de impuestos, depreciación y otros gastos durante todo el año.

La compañía reportó ganancias ajustadas de US$ 67.3 millones, superando las estimaciones de Wall Street de US$ 33 millones y marcando el segundo beneficio ajustado trimestral de Lyft.

El cofundador y presidente de Lyft, John Zimmer, dijo que los trayectos a aeropuertos —que se triplicaron en comparación con el año anterior—, junto con un aumento en los viajes de fin de semana y nocturnos, eran una señal positiva de que los clientes están volviendo a los hábitos prepandémicos.

“Nos sentimos muy bien con la demanda de los pasajeros”, dijo Zimmer a Bloomberg. “Y desde el lanzamiento de las vacunas de refuerzo y la disponibilidad de vacunas para niños, me siento bien con el camino que tenemos por delante”.

En una llamada de resultados el martes, los ejecutivos de Lyft proyectaron ingresos de entre US$ 930 millones y US$ 940 millones para el trimestre actual. La compañía también dijo que planea pagar menos en incentivos para conductores durante el cuarto trimestre, y que las tendencias de pasajeros para el trimestre actual parecen positivas.

“Esperamos salir de la pandemia de forma más rentable por viaje de lo que entramos”, dijo el director financiero de Lyft, Brian Roberts.

Los ingresos alcanzaron los US$ 864 millones en los tres meses que terminaron el 30 de setiembre, dijo la compañía con sede en San Francisco en un comunicado el martes. La cifra superó los US$ 862 millones que los analistas habían proyectado, según datos recopilados por Bloomberg.

Lyft reportó 18.9 millones de usuarios activos, un aumento del 51% con respecto al mismo período del año pasado, pero por debajo de los 19.3 millones que proyectaron los analistas. Los ingresos de la compañía por pasajero activo alcanzaron un récord de US$ 45.63, un aumento impulsado por los clientes que realizan trayectos con más frecuencia.

Aunque los usuarios están regresando, Lyft y su rival más grande, Uber Technologies Inc., han tenido problemas para encontrar suficientes conductores. Lyft gastó millones de dólares en incentivos y bonificaciones para atraer a los conductores que dudan en regresar, a veces porque tienen beneficios de desempleo o por problemas de salud.

La oferta de conductores aumentó un 45% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado. “Hemos visto que los niveles [de oferta de conductores] mejoran sustancialmente y vemos un camino para precios menos dinámicos a medida que estabilizamos el equilibrio del mercado”, dijo Zimmer.

Lyft informó que su pérdida neta se redujo a US$ 71.5 millones, o una pérdida de 21 centavos por acción, desde una pérdida de US$ 459.5 millones —o US$ 1.46 por acción— un año antes.