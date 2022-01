APM Terminals Callao anunció que se vieron en la necesidad de retirar la propuesta de adenda “al no existir certeza del interés real del Gobierno en la misma”.

A través de un comunicado, la empresa dijo que tras 4 años de haber presentado al Estado la propuesta de Adenda para optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, APM Terminals Callao se ha visto en la necesidad de retirarla y prepararse para las siguientes etapas previstas en el Contrato de Concesión.

Así, tiene la obligación de ejecutar la etapa 3 del proyecto de modernización una vez alcance a movilizar 1 millón de TEUs de carga contenedorizada, lo que se prevé que suceda en junio de 2022.

Para ello, APM debe iniciar con celeridad una serie de estudios técnicos, de ingeniería, cotización de proveedores, entre otros, para no retrasar las próximas inversiones y cumplir con sus obligaciones contractuales.

Cabe recordar que en julio 2018, APMTC presentó al MTC una propuesta de adenda para el rediseño del TNM del Callao, la misma que fue actualizada hasta en tres oportunidades en octubre de 2019, enero de 2021 y agosto de 2021, incorporando en cada oportunidad observaciones y sugerencias de las instituciones participantes en el proceso de aprobación (MTC, MEF, APN y Ositran).

Inversión

“La Adenda impulsada por APM Terminals Callao, que incluía más de US$ 350 millones de inversión adicional a la contemplada en el actual contrato de concesión, prevenía un impacto negativo irreparable a la población y generaba un beneficio importante para el comercio exterior y la competitividad del país”, indicó Lars Vang Christensen, director general de APM Terminals Callao.

“Por ello, hemos hecho esfuerzos continuos durante los últimos 4 años para firmar la propuesta de Adenda que evitaba la destrucción de los 4 muelles que reciben carga general al mismo tiempo que se optimizaba el diseño del TNM; sin embargo, aún no ha sido suscrita la Adenda ni existe certeza del interés real en la misma por parte del Estado Peruano”, agregó.

A pesar de ser un proyecto prioritario para el país, incluido en el Plan Nacional de la Infraestructura para la Competitividad y de los esfuerzos de la compañía en los últimos años para suscribir dicha propuesta de adenda, esto no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad tales como:

● Demoras administrativas injustificables en el proceso de aprobación de la Propuesta de Adenda.

● La introducción reiterada y tardía de diversas observaciones en las distintas etapas del proceso de aprobación, inclusive luego de adecuar hasta en tres oportunidades la propuesta de adenda en atención a las indicaciones de todas las entidades involucradas.

● Incumplimiento de los plazos propuestos por las autoridades respectivas, incluso, respecto a la última fecha establecida por el propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones (31 de diciembre del 2021) para la firma de la adenda.

Considerando el plazo indicado por el MTC al presentar la tercera y última actualización de la propuesta de adenda, y en sucesivas comunicaciones por escrito, APM Terminals Callao manifestó a la autoridad que evaluaría retirar la propuesta si no se suscribía en dicho plazo.

“Habiendo transcurrido el plazo establecido, sin que la adenda haya sido suscrita ni teniendo respuesta oficial por parte del MTC con un horizonte claro para la firma de la adenda, nos hemos visto en la necesidad de retirar la propuesta”, indicó Lars Vang Christensen.

Asimismo, señaló que “nuestra empresa deseaba voluntariamente incrementar su inversión referencial de US$ 750 millones a US$ 1.100 millones y ejecutar un proyecto 100% autosostenible, sin recurso público alguno; sin embargo, lamentamos que esto ya no sea posible pese a que estamos convencidos que era la mejor opción para el país”.

El comunicado precisa además que a pesar de esta decisión, APM Terminals Callao mantiene un compromiso de largo plazo con el Estado Peruano y cree firmemente en el desarrollo del sector portuario, por lo que continuará cumpliendo con las inversiones establecidas en el contrato de concesión, que incluyen el desarrollo de las etapas 3, 4 y 5 del diseño original, así como aquellas que considere necesarias para seguir brindando un mejor servicio en beneficio del país, el comercio exterior y de todos los peruanos.

La propuesta

A través de dicha propuesta de adenda, APM Terminals Callao planteaba mejorar el Contrato de Concesión vigente evitando perjudicar la recepción de carga general debido a la futura demolición de muelles que reciben el 70% de la carga general del país (constituida de productos esenciales como graneles, material de construcción, carga de proyectos, vehículos y aceites, entre otros).

Asimismo, la empresa proponía incrementar su inversión referencial de US$ 750 millones prevista en el Contrato actual a US$ 1,100 millones.

De ejecutar el Contrato de Concesión, se verá afectada la población en general pues incrementará el valor de más de la tercera parte (34%) de los componentes de la canasta básica familiar.