Apega rechaza propuesta de etiquetado en restaurantes: “Es una iniciativa inútil”

Fuerza Popular alista una propuesta legislativa que busca advertir a los consumidores del alto contenido de grasas, azucares, sodio y grasas saturadas en los alimentos que se ofrecen en las cadenas de comidas rápidas (fast food) y restaurantes.

La propuesta, que será presentada al inicio de la próxima legislatura por el congresista Miguel Castro, busca que las cartas de los restaurantes, por ejemplo, contengan las kilo/calorías que se está consumiendo en un determinado plato.

Así como la imposición de un etiquetado, similar al que tendrán los alimentos industriales, en las cadenas de comida rápida alertando del alto contenido de grasas saturadas, sodio o azucares de sus alimentos.

Al respecto, ¿cuál es la posición de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) sobre la iniciativa congresal? Su presidente, Bernardo Rocca Rey, consideró que esta propuesta contiene un “exceso de fantasía” dado que complicaría la lectura de la carta de alimentos en los restaurantes que, por definición, debe ser simple.

“Me parece una propuesta que sería sumamente inútil”, expresó debido a que es inaplicable . “Cada restaurante va tener que contar con un nutricionista que realice una segunda carta, a la que utiliza, con las especificaciones que plantea el parlamentario”, indicó.

El empresario agregó que no existe una propuesta de similares características en otras partes del mundo. “ No conozco un país que tenga una propuesta parecida . Nunca he visto un menú en un restaurante que contenga las calorías obligadas por el Estado o una tabla calórica al lado”, explicó a Gestión.pe.