Con el anuncio del gobierno sobre no renovar la suspensión perfecta de labores que vence el 2 de octubre, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) prevé que unas 5,950 agencias de turismo del país quebrarán, afirmó su presidente Ricardo Acosta.

“De cometer el gran error de dejar sin efecto la suspensión perfecta para nuestro sector significaría la quiebra de un 95% de agencias de viajes debido a que la facturación actual de las mismas es hoy en día un 10% de lo que era prepandemia”, advirtió.

Consideró que estas quiebras implicarían la pérdida definitiva del empleo de más de 20,000 personas que están en planilla de las agencias de viajes.

“Los trabajadores perderían el derecho a sus beneficios sociales debido a la quiebra de las empresas por falta de liquidez y la imposibilidad de asumir una planilla de 100% cuando la venta actual es de solo el 10%”, explicó.

Advirtió que esto tendría un impacto principal en el empleo femenino porque el 95% de los trabajadores en el sector turismo son mujeres.

Subrayó que hay un aproximado de 40% de operadores turísticos que ya han cerrado debido a las complicaciones de la pandemia. “Estuvimos casi un año sin ingresos, las reglas del gobierno van cambiando constantemente. Nos están poniendo obstáculos”, precisó.

Recordó que hasta la fecha un 90% de trabajadores de agencias de viajes se encuentran en un cese de sus labores. Los criterios para seleccionar qué personal debió pasar a esta situación laboral dependió exclusivamente de cada agencia.

Acosta refirió que las agencias turísticas se han recuperado solo al 10%, lo que no podría justificar el regreso de personal que se encuentra en suspensión perfecta, tampoco el pago de beneficios sociales en caso se despida al trabajador.

“Para despedir hay que pagar beneficios sociales, algunas personas han trabajado 10 años o 15 años, no se puede soportar eso económicamente. Las agencias están en malas condiciones”, dijo.

Asimismo, mencionó que muchas se encuentran laborando en modo remoto desde sus casas; puesto que tuvieron que devolver sus locales alquilados al no poder pagar los alquileres.

Como se recuerda, la suspensión perfecta se aprobó durante el mandato del ex presidente Martín Vizcarra ante el impacto de la pandemia del COVID-19.

En consecuencia, las agencias turísticas proponen que esta medida sea extendida por un mínimo de seis meses más. Con la posibilidad de analizar cómo irá el proceso de recuperación el turismo en estos meses.

“La reactivación está lenta, lo que el gobierno debería hacer es continuar la suspensión perfecta, dar más incentivos para atraer al turismo receptivo como exoneración de impuestos para turistas. Con eso activamos todo tipo de negocios: agencias, líneas aéreas, hoteles, restaurantes, compras y demás”, expresó.

Sin viceministro

“Sentimos que el sector turismo está a la deriva, es similar a un avión sin piloto , con tantos profesionales de turismo con mucha experiencia en el sector público y privado y, sin embargo, el gobierno de Pedro Castillo continúa sin nombrar un viceministro, realmente vergonzoso y una falta de respeto para nuestro sector”, señaló Acosta.

Mencionó que la falta de un viceministro de Turismo lleva más de 30 días y quien está asumiendo esta responsabilidad es el actual viceministro de Comercio Exterior.

“Me parece terrible, porque al viceministro de Comercio Exterior, el cual es muy activo y ha colaborado con nosotros, no se le puede cargar dos carteras importantes. En 30 días no se tiene un viceministro de Turismo y eso se le mencioné a la vicepresidenta y nos dijo que no nos preocupemos, que ya iban a poner a uno. Ahí se ven los resultados de todo esto”, indicó.

Reunión

El pasado lunes 20, la vicepresidenta Dina Boluarte, junto a Promperú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), se reunieron con diversos operadores aerocomerciales y turísticos como Apavit. Esto con el fin de escuchar las peticiones como el aumento del aforo en los aeropuertos, reactivación del turismo y la flexibilización de la exigencia de una prueba molecular PCR como requisito de ingreso al Perú.

En ese sentido, Acosta comentó que durante dicha reunión se puso sobre la mesa el tema de la suspensión perfecta, pero que no se obtuvo una solución en concreto o respuesta alguna por parte del gobierno. De igual manera, se comprometieron a analizar la situación e informar posteriormente las decisiones.

“No hubo una respuesta, veamos cual será el análisis que harán. Supongo que llamarán a otra reunión próximamente”, comentó.