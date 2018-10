Anteriormente reinas, las series de grandes cadenas de EE.UU. en problemas

Eliminadas recientemente de los Emmy, las series de los principales canales de aire de Estados Unidos, antes inevitables, ahora se ahogan en el suministro pletórico de la ficción, hasta el punto de plantear cuál es el futuro de este formato.



La tarde del 18 de setiembre fue larga para ABC, CBS, NBC y Fox. Ninguna de sus series fue galardonada en los Premios Emmy, que reconocen a la televisión estadounidense.



"Es triste decirlo, pero si las grandes cadenas no cambian su enfoque, es probable que no estén allí en cinco o diez años", dijo Martie Cook, profesora de Emerson College, guionista, escritora y productora.



"La televisión tradicional transmite su propio entierro", encabezó The Hollywood Reporter después de los Emmy, con la ceremonia al aire en NBC.



Los cuatro principales canales de Estados Unidos prácticamente han inventado el concepto de serie y dominaron este formato durante 40 años, desde la década de 1950 hasta finales de la década de 1990, con programas como "Seinfeld", "El show de Bill Cosby", "Dallas", "Viaje a las estrellas" o "Días felices".



Pero sus creaciones ya no seducen: Emmy o Globos de Oro prefieren las plataformas de video en línea Netflix, Amazon y Hulu, pero también los canales de cable, principalmente HBO.



"Tienen que comenzar a correr riesgos y salir del mismo tipo de serie", dijo Cook, considerando que es necesario presentar nuevos autores y "nuevas ideas". "Deben entender que lo que funcionó antes ya no funciona", resumió.



Algunos hablan de esnobismo. "La industria del entretenimiento rinde homenaje a las producciones que siente que les dan una buena imagen, no a las que prefiere el público", escribe el periodista Rich Heldenfels para los periódicos del grupo Tribune Media.



El hecho es que si bien algunas series de Netflix, principalmente "Stranger Things" o "The Walking Dead" y "Game of Thrones" de los canales de cable AMC y HBO, son casi iguales a los programas emblemáticos de ABC, CBS, NBC y Fox, las grandes cadenas históricas aún pueden reunir a más de 15 millones de personas en promedio durante una temporada para una serie exitosa.



"Piensa diferente"

Sin embargo, en los últimos meses, grandes nombres en la televisión tradicional, incluida la productora Shonda Rhimes que realizó grandes trabajos para ABC con "Grey's Anatomy", "Scandal" y "How to Get Away with Murder", han empacado sus maletas.



Creador de dos grandes éxitos de CBS, "Two and a Half Men" y "The Big Bang Theory", el guionista Chuck Lorre multiplica los proyectos para Netflix.



NBC ha sorprendido con su "This is Us", como Fox con "Empire" en el 2015, pero los cuatro principales canales nacionales de Estados Unidos deben la mayor parte del éxito de su audiencia solo a series antiguas, como "The Big Bang Theory" (11 años), "NCIS" (15 años) o el reinicio abortado de "Roseanne".



"Hoy en día, aún logran atraer a los" baby boomers "con series de detectives y comedias familiares, porque estas personas han crecido con la televisión pasada de moda", dice Martie Cook.



"Pero para muchos" espectadores más jóvenes, dice, "ni siquiera está en sus pantallas de radar".



La profesora Amanda Lotz, profesora de la Universidad de Michigan, dice que la partida de algunos de los nombres más importantes de la creación es una trampa. "Producir para una cadena grande es, en general, mucho más lucrativo" que en otros lugares, dice ella. "Así que todavía habrá talento creativo disponible para los canales, siempre que paguen a este nivel".



Incluso si ahora están lejos de Netflix (US$ 8,000 millones en el 2018), se estima que los principales canales de aire invierten entre US$ 3,000 millones y US$ 4,000 millones al año en su contenido, de los cuales las series representa solo una parte.